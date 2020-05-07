Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня після того, як у 12-ти з 91-го пасажиру літака після прибуття до міжнародного аеропорту Афіни з Дохи (Катар) тестування виявило коронавірус COVID-19.

Пасажири прибули в понеділок рейсом Qatar Airways, повідомляє Балканський оглядач.

Грецькі офіційні представники заявили, що позитивні тести на COVID-19 були у дев'яти громадян Пакистану, які є резидентами Греції, у двох греків з Австралії та члена греко-японської родини.

Всі пасажири на рейсі з Дохи проходили тестування та карантин у готелі, поки не були отримані результати лабораторних досліджень.

Пасажири, в яких були позитивні тести, будуть перебувати на карантині у готелі протягом двох тижнів.

Решта пасажирів, в яких не виявлено коронавірусу, будуть на карантині протягом одного тижня, після чого пройдуть повторне тестування.