Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня
|15:45 04.06.2020
|Греция
Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня після того, як у 12-ти з 91-го пасажиру літака після прибуття до міжнародного аеропорту Афіни з Дохи (Катар) тестування виявило коронавірус COVID-19.
Пасажири прибули в понеділок рейсом Qatar Airways, повідомляє Балканський оглядач.
Грецькі офіційні представники заявили, що позитивні тести на COVID-19 були у дев'яти громадян Пакистану, які є резидентами Греції, у двох греків з Австралії та члена греко-японської родини.
Всі пасажири на рейсі з Дохи проходили тестування та карантин у готелі, поки не були отримані результати лабораторних досліджень.
Пасажири, в яких були позитивні тести, будуть перебувати на карантині у готелі протягом двох тижнів.
Решта пасажирів, в яких не виявлено коронавірусу, будуть на карантині протягом одного тижня, після чого пройдуть повторне тестування.
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