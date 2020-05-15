У Росії від COVID-19 померли понад 5,3 тисячі людей
|15:30 04.06.2020
|Россия
У Росії від початку епідемії коронавірусу інфіковано понад 440 тисяч людей, одужали більш ніж 204 тисячі, померли 5 376 людей.
За офіційними даними, минулої доби виявлено ще 8 831 інфікованого, померли 169 пацієнтів, повідомляє Радіо Свобода.
Найбільше інфікованих за добу виявлено в Москві – 1 998. Кількість заражених від початку епідемії містян наближається до 190 тисяч.
Станом на 4 червня у світі коронавірусом інфіковано понад 6,5 мільйона людей.
Одужали від COVID-19 більш ніж 2,8 мільйона людей, померли – понад 386 тисяч.
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