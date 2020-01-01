Кабмин вернул в государственную собственность недостроенный мост через Сухой лиман под Одессой
|15:15 04.06.2020
|Украина
Кабинет министров Украины согласился принять в государственную собственность недостроенный мост через Сухой лиман, который должен соединить Одессу и Черноморск.
Такое решение правительство приняло на вчерашнем заседании, сообщает ЦТС со ссылкой на Думскую.
Кабмин отнес мост к сфере управления Государственного агентства автомобильных дорог.
Отметим, что накануне глава Одесской ОГА Максим Куцый согласовал измененную смету строительства этого объекта. Если изначально, в 2016 году, на него собирались потратить чуть больше 100 млн, то теперь стоимость работ выросла до 244 млн 805,5 тыс. грн.
130 миллионов было профинансировано - деньги выделило государство, область и Черноморск, - однако в 2018 году строительство замерло.
В госбюджете на 2020 год средства на достройку моста не предусмотрены.
Пока мост не работает, сообщение между Одессой и Черноморском осуществляется по недавно отремонтированной понтонной переправе. Правда, как утверждают в черноморской мэрии, она может эксплуатироваться только до 15 октября 2020 года: в связи с неудовлетворительным состоянием конструктивных элементов береговой части Регистр судоходства Украины выдал свидетельство об эксплуатации гидротехнического сооружения лишь до этой даты.
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