А чи був страйк? Хвилювання на заводі «Залив» у Керчі та російське оборонне замовлення

15:01 04.06.2020   Крым

Робітники трубного цеху на заводі «Залив» у Керчі анонсували страйк на 1 червня, але провели вони його чи ні, невідомо. Керівництво підприємства заперечує будь-які акції протесту серед співробітників. Однак, за інформацією джерел у трудовому колективі, які побажали залишитися анонімними, страйк тривав декілька годин.

Наприкінці травня працівники трубного цеху заводу «Залив» у Керчі розповіли редакції місцевого видання «Керчь.ФМ», що колективу урізали зарплати і що почалися звільнення. За їхніми словами, у цій ситуації керівництво нічого не робить, а російські оборонні замовлення йдуть на інші підприємства. Втім, джерела російського агентства ТАСС стверджують, що завод «Залив» усе ж таки підписав контракт із Міністерством оборони Росії на будівництво двох універсальних десантних кораблів на 100 мільярдів рублів.

Про те, що відбувається на керченському підприємстві, йшлося в ефірі Крым.Реалии.

Ось як працівники трубного цеху описали ситуацію на заводі «Залив» у своєму листі до редакції «Керчь.ФМ» від 29 травня:

«Працівники незадоволені, як їм позакривали наряди ‒ за минулий місяць на 40-50%. У зв'язку зі зменшенням зарплат за останній час звільняються до 50% робітників. Генеральний директор відсутній на місці. Всі запитання вирішуються дистанційно. Нова політика щодо скорочення витрат та економії фінансів позначилася на зарплатах. Завод втрачає великі замовлення, їх віддають у Виборг або на «Звезду». Працювати фактично скоро буде нікому. Завод розвалюється. Сьогодні зібрався трудовий колектив трубного цеху і провів збори про початок страйку з понеділка. Надіслали лист керівництву. Наряди відмовилися закривати, хоча люди працювали. Завод почало трясти після прокурорської перевірки і звільнення колишнього директора. Окрім цього, його портрет зняли з дошки пошани на Леніна. Виявили багатомільйонні розкрадання й недобудований палац на узбережжі Чорного моря. Фінанси, виділені державою на держзамовлення, були розтрачені, а кораблі недобудовані».

Як стверджує джерело на підприємстві, яке побажало зберегти анонімність з міркувань безпеки, страйк у понеділок 1 червня дійсно розпочався: о 7 ранку працівники не заступили на зміну, а зібралися в червоному куточку. До 9 години на місце прибули представники профспілки, приїхало керівництво. Робітникам пообіцяли закрити наряди на 100% і повністю все виплатити, так що страйк у результаті закінчився близько 10 ранку. Керівництво заводу «Залив» уже виступило зі спростуванням цієї інформації, однак отримати докладніший коментар поки не вдалося.

Раніше російське державне агентство ТАСС з посиланням на неназвані джерела у військово-промисловому комплексі опублікувало інформацію про те, що Міністерство оборони Росії все ж підписало із заводом «Залив» анонсований контракт на будівництво перших двох російських універсальних десантних кораблів ‒ у ЗМІ їх, як правило, називали вертольотоносцями.

При цьому видання підкреслило, що не має офіційної інформації про цей контракт.

 



Ще на цю тему:

16:40 22.05.2020
МО России подписало контракт на строительство двух вертолетоносцев в Крыму - источник
15:45 18.05.2020
Плавкран "Севастополь" готовится к обстройке помещений / Фото
11:20 30.04.2020
На керченском судостроительном заводе занялись ремонтными работами
10:15 27.04.2020
В оккупированном Севастополе приступили к демонтажу затонувшего плавдока
12:21 23.04.2020
Ремонт кораблей ВМФ Росси задержится, работы завершатся на несколько месяцев позже, чем планировалось
09:20 22.04.2020
В оккупированном Крыму возобновили работу судостроительные заводы "Залив" и "Море"
10:30 21.04.2020
Из оккупированной Керчи отбуксировали третий патрульный корабль проекта 22160 в Новороссийск
15:00 14.04.2020
Источник: Россия заложит в апреле шесть боевых кораблей, в том числе и в Крыму
20:20 10.04.2020
В Севастополе возобновил работу "13-й судоремонтный завод ЧФ"
09:40 10.04.2020
Источник назвал стоимость постройки в Крыму двух универсальных десантных кораблей
12:40 17.03.2020
В оккупированном Крыму началось строительство парома, который свяжет Камчатку с дальневосточными портами
12:01 25.02.2020
Контракт на строительство российских вертолетоносцев подпишут весной в оккупированном Крыму
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
13:45 04.06.2020
Прем'єр Вірменії: епідемія погіршується, лікарні не встигають приймати пацієнтів
16:15 03.06.2020
ЮВО: Военная авиация России приступила к полетам в горах Армении
14:30 03.06.2020
ЄС заборонив польоти авіакомпаніям з Вірменії
17:45 02.06.2020
У Вірменії фіксують різке зростання числа нових хворих та померлих від COVID-19
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 04.06.2020
Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня
13:01 04.06.2020
Конте розкритикував Австрію та Грецію за небажання відкрити кордони для Італії
10:45 04.06.2020
Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"
12:15 03.06.2020
В Грецию авиарейсом из Дохи прибыло сразу 12 пассажиров с коронавирусом
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 04.06.2020
Стратегічні бомбардувальники B-52 США відпрацювали ракетний удар по Сибірі з Арктики
16:45 04.06.2020
Росія намагається заблокувати будівництво нового судноплавного каналу Польщі, – ЗМІ
15:30 04.06.2020
У Росії від COVID-19 померли понад 5,3 тисячі людей
13:15 04.06.2020
Россия поставила Сирии партию модернизированных истребителей МиГ-29
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 04.06.2020
Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною
16:30 04.06.2020
Туреччина у червні планує відновити авіасполучення з 40 країнами
13:30 04.06.2020
Стало відомо скільки безпілотників Bayraktar TB2 поставлено турецьким силовикам
10:45 03.06.2020
Турция заявила решимости отстаивать свои интересы в Средиземноморье
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 04.06.2020
Коронавірус в окупованому Криму : що відомо станом на 4 травня
20:30 04.06.2020
Джемілєв розкритикував неухвалення постанови комітету Ради щодо води для Криму
20:15 04.06.2020
"МАУ" з 5 червня відновлює регулярне авіасполучення Київ-Одеса
20:01 04.06.2020
В ЄС пригадали порушення власного протоколу про невизнання анексії Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд