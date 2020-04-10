Робітники трубного цеху на заводі «Залив» у Керчі анонсували страйк на 1 червня, але провели вони його чи ні, невідомо. Керівництво підприємства заперечує будь-які акції протесту серед співробітників. Однак, за інформацією джерел у трудовому колективі, які побажали залишитися анонімними, страйк тривав декілька годин.

Наприкінці травня працівники трубного цеху заводу «Залив» у Керчі розповіли редакції місцевого видання «Керчь.ФМ», що колективу урізали зарплати і що почалися звільнення. За їхніми словами, у цій ситуації керівництво нічого не робить, а російські оборонні замовлення йдуть на інші підприємства. Втім, джерела російського агентства ТАСС стверджують, що завод «Залив» усе ж таки підписав контракт із Міністерством оборони Росії на будівництво двох універсальних десантних кораблів на 100 мільярдів рублів.

Про те, що відбувається на керченському підприємстві, йшлося в ефірі Крым.Реалии.

Ось як працівники трубного цеху описали ситуацію на заводі «Залив» у своєму листі до редакції «Керчь.ФМ» від 29 травня:

«Працівники незадоволені, як їм позакривали наряди ‒ за минулий місяць на 40-50%. У зв'язку зі зменшенням зарплат за останній час звільняються до 50% робітників. Генеральний директор відсутній на місці. Всі запитання вирішуються дистанційно. Нова політика щодо скорочення витрат та економії фінансів позначилася на зарплатах. Завод втрачає великі замовлення, їх віддають у Виборг або на «Звезду». Працювати фактично скоро буде нікому. Завод розвалюється. Сьогодні зібрався трудовий колектив трубного цеху і провів збори про початок страйку з понеділка. Надіслали лист керівництву. Наряди відмовилися закривати, хоча люди працювали. Завод почало трясти після прокурорської перевірки і звільнення колишнього директора. Окрім цього, його портрет зняли з дошки пошани на Леніна. Виявили багатомільйонні розкрадання й недобудований палац на узбережжі Чорного моря. Фінанси, виділені державою на держзамовлення, були розтрачені, а кораблі недобудовані».

Як стверджує джерело на підприємстві, яке побажало зберегти анонімність з міркувань безпеки, страйк у понеділок 1 червня дійсно розпочався: о 7 ранку працівники не заступили на зміну, а зібралися в червоному куточку. До 9 години на місце прибули представники профспілки, приїхало керівництво. Робітникам пообіцяли закрити наряди на 100% і повністю все виплатити, так що страйк у результаті закінчився близько 10 ранку. Керівництво заводу «Залив» уже виступило зі спростуванням цієї інформації, однак отримати докладніший коментар поки не вдалося.

Раніше російське державне агентство ТАСС з посиланням на неназвані джерела у військово-промисловому комплексі опублікувало інформацію про те, що Міністерство оборони Росії все ж підписало із заводом «Залив» анонсований контракт на будівництво перших двох російських універсальних десантних кораблів ‒ у ЗМІ їх, як правило, називали вертольотоносцями.

При цьому видання підкреслило, що не має офіційної інформації про цей контракт.