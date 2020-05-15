Росія готує захоплення Одещини та Бердянська: Бабин попередив про удар по півдню України
|14:45 04.06.2020
|Крым
У будь-який момент Росія може почати масштабний наступ на Україну, щоб захопити південні регіони і з'єднати Крим з материком.
Цю думку в інтерв'ю "Апострофу" підтримав і колишній постійний представник президента України в АР Крим, а також експерт ad hoc ОБСЄ Борис Бабін, повідомляє OBOZREVATEL.
За його словами, Росія не приховує своїх планів щодо захоплення південних територій України.
"Можливість широкомасштабних збройних провокацій, таких як захоплення Херсонської області, дельти Дунаю, острова Зміїний, окремих районів Одеської і Миколаївської областей, Бердянська – присутня в проектах держави-агресора, вони цього не приховують, – говорить політик. – Це частина їх звичайноъ бойової підготовки, вони тренуються для цього".
Експерт вважає, що реалізувати свої плани Москва може коли завгодно.
"Адже це для нас настав "мир" і "війна закінчилася". А вони з нами як і раніше воюють, витрачають для цього величезні сили і засоби. Тому згадані заходи входять в їх плани. Питання лише в тому, коли вони все це почнуть – в цьому році або в наступному, або через рік", – підсумовує Бабін.
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