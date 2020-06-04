Осужденного медиакоординатора «Крымской солидарности», гражданского журналиста Наримана Мемедеминова этапировали в колонию-поселение.

Об этом «Крымской солидарности» рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

«По имеющейся у нас информации, он этапирован в одну из колоний-поселений Ростовской области. Точный адрес я сообщу общественности позже», – рассказал адвокат.

По словам адвоката, накануне сторона защиты подала заявление об УДО (условно-досрочном освобождении) гражданского журналиста, но из-за этапирования Наримана Мемедеминова необходимо сделать это повторно, поскольку поменялся адрес его фактического местонахождения.

«В феврале текущего года у Наримана уже подошел срок условно-досрочного освобождения, но, из-за отложенной почти на полгода апелляции, документы мы смогли подать только после вступления приговора в законную силу. Но суд не успел рассмотреть наше ходатайство, поскольку его практически одновременно этапировали в колонию. Как только мы установим точный адрес, сразу же направим в суд, по месту нахождения этой колонии, еще одно заявление об условно-досрочном освобождении», - прокомментировал Эмиль Курбединов.

2 октября 2019 года Южный окружной военный суд признал Наримана Мемедеминова виновным в «публичных призывах к террористической деятельности», и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселения, а также запретил заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.

По мнению правозащитного центра «Мемориал», преследование Наримана Мемедеминова связано с его активной ненасильственной правозащитной и журналистской деятельностью, критикой российских правоохранительных органов.