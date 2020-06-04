Медиакоординатора «Крымской солидарности» Мемедеминова этапировали в колонию-поселение
|14:15 04.06.2020
|Крым
Осужденного медиакоординатора «Крымской солидарности», гражданского журналиста Наримана Мемедеминова этапировали в колонию-поселение.
Об этом «Крымской солидарности» рассказал адвокат Эмиль Курбединов.
«По имеющейся у нас информации, он этапирован в одну из колоний-поселений Ростовской области. Точный адрес я сообщу общественности позже», – рассказал адвокат.
По словам адвоката, накануне сторона защиты подала заявление об УДО (условно-досрочном освобождении) гражданского журналиста, но из-за этапирования Наримана Мемедеминова необходимо сделать это повторно, поскольку поменялся адрес его фактического местонахождения.
«В феврале текущего года у Наримана уже подошел срок условно-досрочного освобождения, но, из-за отложенной почти на полгода апелляции, документы мы смогли подать только после вступления приговора в законную силу. Но суд не успел рассмотреть наше ходатайство, поскольку его практически одновременно этапировали в колонию. Как только мы установим точный адрес, сразу же направим в суд, по месту нахождения этой колонии, еще одно заявление об условно-досрочном освобождении», - прокомментировал Эмиль Курбединов.
2 октября 2019 года Южный окружной военный суд признал Наримана Мемедеминова виновным в «публичных призывах к террористической деятельности», и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселения, а также запретил заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.
По мнению правозащитного центра «Мемориал», преследование Наримана Мемедеминова связано с его активной ненасильственной правозащитной и журналистской деятельностью, критикой российских правоохранительных органов.
Ще на цю тему:
Адвокат осужденного крымского блогера подал заявление на условно-досрочное освобождение
«Справа про так званий тероризм»: На суді в РФ допитали свідка з Центру «Е» / Відео
"Суд" в оккупированном Крыму отказал в удовлетворении ходатайства о вызове "прокурора" по "делу Айше Асановой"
Amnesty закликає підтримати дітей кримськотатарських політв'язнів