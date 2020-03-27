Стало відомо скільки безпілотників Bayraktar TB2 поставлено турецьким силовикам

13:30 04.06.2020   Турция

Компанія Baykar Makina в травні 2020 року передала три Bayraktar TB2 Головному командуванню жандармерії Туреччини.

Загальна кількість безпілотних апаратів Bayraktar TB2, переданих до силових структур Туреччини, досягла 107 одиниць, після передачі в травні 2020 року Головному командуванню жандармерії трьох безпілотних літальних апарати (БПЛА) Bayraktar TB2. Такі дані оприлюднив в Twitter керівник Директорату оборонної промисловості Туреччини (SSB) Ісмаїл Деміра компанія Baykar Makina, передає "Діфенс Експрес".

Попередня поставка БПЛА від компанії Baykar Makina для Головного командування жандармерією відбулась в лютому 2020 року і склала 6 апаратів Bayraktar TB2.

Основне озброєння БАК Bayraktar-TB2 - керовані авіабомби MAM-C та MAM-L

За не підтвердженими даними загальна кількість безпілотних літальних апаратів поставлених турецьким силовикам становить 140, з яких 107 Bayraktar TB2, 23 - ANKA та 10 Gozcu-1 (Heron). Однак достеменно не відомо, скільки на даний момент реально перебуває в експлуатації через наслідки участі Туреччини в бойових діях в Сирії і часткової втрати низки бортів.

БПЛА Bayraktar TB2 випускається серійно турецькою компанією Baykar Makina. Він був прийнятий на озброєння збройних сил, жандармерії і поліції Туреччини, починаючи з 2015 року. Апарат ефективно застосовується для ведення розвідки та вогневої підтримки. Достатньо позитивно себе зарекомендував в ході боїв в Сирії та Лівії, де ним, серед чисельної кількості бронетехніки, було знищено низку засобів ППО, зокрема, ЗРГК "Панцир С1", а також систему РЕБ "Красуха".

Україна у 2019 році придбала у турецької компанії Baykar один розвідувально-ударний комплекс Bayraktar TB2. До його складу входить шість безпілотних літальних апаратів, три наземні станції управління, розміщенні у автомобілях, та інше устаткування. Українсько-турецька угода щодо закупівлі даних БАК також передбачала постачання спеціальних боєприпасів та часткову локалізацію виробництва безпілотників цього типу в Україні.

Безпілотник Bayraktar TB2 має максимальну злітна масу у 560 кг, корисне навантаження - у 55 кг, тривалість польоту - 24 години, дальність дії радіоканалу управління та телеметрії - у 150 км. Також Україна замовила до комплексу певну кількість плануючих бомб з лазерним наведенням MAM-L, що мають дальність ураження цілі на відстанях від 500 м до 8 км. При цьому точність наведення складає - до одного метра. TB2 став першим комплексом такого типу, що знаходиться на озброєнні ЗС України.



Ще на цю тему:

09:15 03.06.2020
Турецкий беспилотник уничтожил ещё один российский "Панцирь" в Ливии - источник:
13:30 01.06.2020
Турция перебрасывает в Ливию танки / Фото
19:30 28.05.2020
Турция оборудует военную базу у границы с Болгарией / Карта
10:20 22.05.2020
Украинская "Кольчуга-М" помогла Турции уничтожить российские ЗРПК "Панцирь-С" в Ливии
19:40 18.05.2020
В Турции испытали отечественные лазерные системы самонаведения / Фото
12:00 06.04.2020
Сроки ввода в эксплуатацию российских С-400 в Турции сорваны
11:40 27.03.2020
Компания Ares Shipyard построит 122 катера для Береговой охраны Турции
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
20:41 16.03.2020
Турецька компанія розробила електромагнітну гармату проти безпілотників
12:45 10.03.2020
Как турецкие дроны в Сирии издеваются над ПВО России
18:00 18.02.2020
Оснащением корветов Турции займутся отечественные компании
18:00 10.02.2020
Турецкие подлодки класса "Превезе" оснастят противоторпедными комплексами
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
13:45 04.06.2020
Прем'єр Вірменії: епідемія погіршується, лікарні не встигають приймати пацієнтів
16:15 03.06.2020
ЮВО: Военная авиация России приступила к полетам в горах Армении
14:30 03.06.2020
ЄС заборонив польоти авіакомпаніям з Вірменії
17:45 02.06.2020
У Вірменії фіксують різке зростання числа нових хворих та померлих від COVID-19
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 04.06.2020
Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня
13:01 04.06.2020
Конте розкритикував Австрію та Грецію за небажання відкрити кордони для Італії
10:45 04.06.2020
Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"
12:15 03.06.2020
В Грецию авиарейсом из Дохи прибыло сразу 12 пассажиров с коронавирусом
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 04.06.2020
Стратегічні бомбардувальники B-52 США відпрацювали ракетний удар по Сибірі з Арктики
16:45 04.06.2020
Росія намагається заблокувати будівництво нового судноплавного каналу Польщі, – ЗМІ
15:30 04.06.2020
У Росії від COVID-19 померли понад 5,3 тисячі людей
13:15 04.06.2020
Россия поставила Сирии партию модернизированных истребителей МиГ-29
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 04.06.2020
Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною
16:30 04.06.2020
Туреччина у червні планує відновити авіасполучення з 40 країнами
13:30 04.06.2020
Стало відомо скільки безпілотників Bayraktar TB2 поставлено турецьким силовикам
10:45 03.06.2020
Турция заявила решимости отстаивать свои интересы в Средиземноморье
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 04.06.2020
Коронавірус в окупованому Криму : що відомо станом на 4 травня
20:30 04.06.2020
Джемілєв розкритикував неухвалення постанови комітету Ради щодо води для Криму
20:15 04.06.2020
"МАУ" з 5 червня відновлює регулярне авіасполучення Київ-Одеса
20:01 04.06.2020
В ЄС пригадали порушення власного протоколу про невизнання анексії Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд