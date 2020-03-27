Компанія Baykar Makina в травні 2020 року передала три Bayraktar TB2 Головному командуванню жандармерії Туреччини.

Загальна кількість безпілотних апаратів Bayraktar TB2, переданих до силових структур Туреччини, досягла 107 одиниць, після передачі в травні 2020 року Головному командуванню жандармерії трьох безпілотних літальних апарати (БПЛА) Bayraktar TB2. Такі дані оприлюднив в Twitter керівник Директорату оборонної промисловості Туреччини (SSB) Ісмаїл Деміра компанія Baykar Makina, передає "Діфенс Експрес".

Попередня поставка БПЛА від компанії Baykar Makina для Головного командування жандармерією відбулась в лютому 2020 року і склала 6 апаратів Bayraktar TB2.

Основне озброєння БАК Bayraktar-TB2 - керовані авіабомби MAM-C та MAM-L

За не підтвердженими даними загальна кількість безпілотних літальних апаратів поставлених турецьким силовикам становить 140, з яких 107 Bayraktar TB2, 23 - ANKA та 10 Gozcu-1 (Heron). Однак достеменно не відомо, скільки на даний момент реально перебуває в експлуатації через наслідки участі Туреччини в бойових діях в Сирії і часткової втрати низки бортів.

БПЛА Bayraktar TB2 випускається серійно турецькою компанією Baykar Makina. Він був прийнятий на озброєння збройних сил, жандармерії і поліції Туреччини, починаючи з 2015 року. Апарат ефективно застосовується для ведення розвідки та вогневої підтримки. Достатньо позитивно себе зарекомендував в ході боїв в Сирії та Лівії, де ним, серед чисельної кількості бронетехніки, було знищено низку засобів ППО, зокрема, ЗРГК "Панцир С1", а також систему РЕБ "Красуха".

Україна у 2019 році придбала у турецької компанії Baykar один розвідувально-ударний комплекс Bayraktar TB2. До його складу входить шість безпілотних літальних апаратів, три наземні станції управління, розміщенні у автомобілях, та інше устаткування. Українсько-турецька угода щодо закупівлі даних БАК також передбачала постачання спеціальних боєприпасів та часткову локалізацію виробництва безпілотників цього типу в Україні.

Безпілотник Bayraktar TB2 має максимальну злітна масу у 560 кг, корисне навантаження - у 55 кг, тривалість польоту - 24 години, дальність дії радіоканалу управління та телеметрії - у 150 км. Також Україна замовила до комплексу певну кількість плануючих бомб з лазерним наведенням MAM-L, що мають дальність ураження цілі на відстанях від 500 м до 8 км. При цьому точність наведення складає - до одного метра. TB2 став першим комплексом такого типу, що знаходиться на озброєнні ЗС України.