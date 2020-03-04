Сирийская армия получила от России вторую партию модернизированных истребителей МиГ-29 в рамках военно-технического сотрудничества между государствами.

Об этом в четверг, 4 июня, сообщает FlotProm со ссылкой на российское посольство в республике.

"Сирийцы уже начали выполнять задачи на этих самолетах", – заявили в представительстве России.



В конце мая о поставке самолетов сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник. По его данным, передача истребителей состоялась на российской авиабазе Хмеймим.



Вскоре после этого представители Африканского командования Вооруженных сил США заявили, что Россия поставила в Ливию истребители МиГ-29, Су-35 и бомбардировщики Су-24 для поддержки Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. По данным американских военных, самолеты сначала перебросили в Сирию, где их перекрасили, чтобы убрать знаки принадлежности, а после этого доставили в Ливию.



Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарев назвал это обвинение глупостью. По его словам, после распада СССР истребители МиГ-29 поставлялись за рубеж и теперь стоят на вооружении многих иностранных государств. Сенатор отметил, что если у Ливии есть МиГ-29, то они не российские, а советские.