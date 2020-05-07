Конте розкритикував Австрію та Грецію за небажання відкрити кордони для Італії
|13:01 04.06.2020
|Греция
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав "дискримінаційними" і "абсолютно неприйнятними" рішення Австрії та Греції зберегти свої кордони з Італією закритими.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Деякі країни вважають за доцільне вжити заходів проти країн, які в даний час мають вищий ступінь зараження", - сказав Конте на пресконференції, додавши, що "у Австрії або Греції немає підстав для прийняття дискримінаційних заходів проти Італії".
Італія 3 червня відкрила свої кордони для туристів з ЄС, але більшість її сусідів виключають її з двосторонніх угод про свободу пересування, в тому числі Франція, Швейцарія, Австрія, Словенія, Хорватія і Греція.
Конте заявив, що його уряд працює над запобіганням "дискримінаційних рішень щодо нашої країни, які я вважаю абсолютно неприйнятними".
Нагадаємо, найбільший європейський лоукостер Ryanair запланував відкриття регулярних рейсів з України до Італії на початку липня.
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