Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав "дискримінаційними" і "абсолютно неприйнятними" рішення Австрії та Греції зберегти свої кордони з Італією закритими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Деякі країни вважають за доцільне вжити заходів проти країн, які в даний час мають вищий ступінь зараження", - сказав Конте на пресконференції, додавши, що "у Австрії або Греції немає підстав для прийняття дискримінаційних заходів проти Італії".

Італія 3 червня відкрила свої кордони для туристів з ЄС, але більшість її сусідів виключають її з двосторонніх угод про свободу пересування, в тому числі Франція, Швейцарія, Австрія, Словенія, Хорватія і Греція.

Конте заявив, що його уряд працює над запобіганням "дискримінаційних рішень щодо нашої країни, які я вважаю абсолютно неприйнятними".

Нагадаємо, найбільший європейський лоукостер Ryanair запланував відкриття регулярних рейсів з України до Італії на початку липня.