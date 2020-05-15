Віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що анексований Росією Крим не отримає дніпровську воду до повної деокупацію півострова.

Про це міністр заявив в інтерв’ю агентству «Укрінформ», передає Радіо Свобода.

Резніков зазначив, що Україна «готова дати відсіч» Росії, якщо Кремль почне наступ через дефіцит води в Криму.

«Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу», – наголосив Резніков.

Він зазначив, що позиція щодо відновлення водопостачання у Крим тільки після його деокупації є принциповою.

«Допомагати окупаційної російської адміністрації ми не збираємося», – додав Резніков.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав бути максимально уважними в найближчі місяці до подій, які будуть пов'язані з поставками дніпровської води в анексований Крим. Він не виключає того, що Росія може піти на силові дії, а «третя сторона» переконуватиме Україну відновити водопостачання півострова.

У Херсонській облдержадміністрації 4 квітня повідомили про наповнення Північно-Кримського каналу і запевнили, що в анексований Крим вода через канал не надходить.

У Постійному представництві президента України в АРК також повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь через Північно-Кримський канал можливе тільки після деокупації півострова.