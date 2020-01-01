Летняя погода в Херсонской области в этом году продолжает удивлять. Низкая, как для юга Украины температура воздуха, дожди, а в некоторых районах нашей области и другие удивительные погодные явления.

Так вчера, 3 июня 2020 года, жители Каланчацкого района опубликовали в социальных сетях фото мощного торнадо, которое, к счастью, промчалось за населенным пунктом. А спустя 30 минут, как сообщают очевидцы, в их районе выпал крупный град, передает "Новый Визит".

Торнадо также зафиксировали на видео жители Скадовского района.