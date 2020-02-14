Подходной канал к Керченскому порту снова мелеет
|12:01 04.06.2020
|Крым
Капитания оккупированного порта Керчь выпустила новое распоряжение, согласно которого уменьшилась проходная осадка в Керченский порт.
Об этом сообщает Керчь.ФМ.
Новое распоряжение, датированное 15 мая этого года, определяет разрешенную максимальную осадку судов в 5.1 метров. Это распоряжение отменяет предыдущее, которое в свою очередь действовало с 27 июня 2019 года и устанавливало разрешенную осадку в 5.3 метров. Таким образом менее чем за год, подходной канал потерял 20 сантиметров глубины.
В январе 2019 года максимальная разрешенная осадка была 4.9 метров. С января по июнь 2019 года произошло значительное увеличение глубины канала - сразу на 40 сантиметров. Причины такого увеличения глубины неизвестны, возможно портом проводились дноуглубительные работы.
На данный момент наверняка можно говорить о том, что канал теряет глубину, а порт теряет возможности по приемке более грузоподъемных судов.
Справка:
Керченский подходной канал находится в Керченской бухте и соединяет Керчь-Еникальский канал и Керченский Торговый порт.
С Керченского подходного канала можно повернуть на Керченский Рыбный порт.
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