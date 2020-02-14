Капитания оккупированного порта Керчь выпустила новое распоряжение, согласно которого уменьшилась проходная осадка в Керченский порт.

Об этом сообщает Керчь.ФМ.

Новое распоряжение, датированное 15 мая этого года, определяет разрешенную максимальную осадку судов в 5.1 метров. Это распоряжение отменяет предыдущее, которое в свою очередь действовало с 27 июня 2019 года и устанавливало разрешенную осадку в 5.3 метров. Таким образом менее чем за год, подходной канал потерял 20 сантиметров глубины.

В январе 2019 года максимальная разрешенная осадка была 4.9 метров. С января по июнь 2019 года произошло значительное увеличение глубины канала - сразу на 40 сантиметров. Причины такого увеличения глубины неизвестны, возможно портом проводились дноуглубительные работы.

На данный момент наверняка можно говорить о том, что канал теряет глубину, а порт теряет возможности по приемке более грузоподъемных судов.

Справка:

Керченский подходной канал находится в Керченской бухте и соединяет Керчь-Еникальский канал и Керченский Торговый порт.

С Керченского подходного канала можно повернуть на Керченский Рыбный порт.