Прокуратура та поліція Криму повідомили про підозру окупаційному правоохоронцю, який незаконно затримував учасників організації “Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі”.

Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури автономії.

"... повідомили про підозру старшому слідчому незаконно створеного слідчого відділу Управління ФСБ Росії по "Республіці Крим" і міста Севастополя, за фактом незаконного позбавлення волі кримчан за начебто участь в діяльності організації “Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі” (Севастопольська група), за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі)", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, цей “слідчий”, реалізуючи політику держави-окупанта, спрямовану на переслідування кримчан за релігійними ознаками, знаючи, що вказана організації на території України не заборонена, здійснив незаконне затримання останніх за начебто участь в “терористичній” організації. Вказаний “слідчий” також ініціював перед “судом” питання про обрання та неодноразове продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, додали у відомстві.

У подальшому, затриманих було незаконно засуджено до 5 та 7 років позбавлення волі вироком Північно-Кавказького окружного воєнного суду Російської Федерації.

"Наразі підозрюваних оголошено в розшук, вживаються всі заходи для встановлення їх місцезнаходження", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, колишню суддю з окупованого Криму судитимуть за держзраду.