Кримському ФСБшнику повідомили підозру за затримання учасників "Хізб ут-Тахрір"

11:30 04.06.2020   Крым

Прокуратура та поліція Криму повідомили про підозру окупаційному правоохоронцю, який незаконно затримував учасників організації “Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі”.

Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури автономії.

"... повідомили про підозру старшому слідчому незаконно створеного слідчого відділу Управління ФСБ Росії по "Республіці Крим" і міста Севастополя, за фактом незаконного позбавлення волі кримчан за начебто участь в діяльності організації “Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі” (Севастопольська група), за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі)", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, цей “слідчий”, реалізуючи політику держави-окупанта, спрямовану на переслідування кримчан за релігійними ознаками, знаючи, що вказана організації на території України не заборонена, здійснив незаконне затримання останніх за начебто участь в “терористичній” організації. Вказаний “слідчий” також ініціював перед “судом” питання про обрання та неодноразове продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, додали у відомстві.

У подальшому, затриманих було незаконно засуджено до 5 та 7 років позбавлення волі вироком Північно-Кавказького окружного воєнного суду Російської Федерації.

"Наразі підозрюваних оголошено в розшук, вживаються всі заходи для встановлення їх місцезнаходження", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, колишню суддю з окупованого Криму судитимуть за держзраду.



Ще на цю тему:

16:01 04.06.2020
Свідкам обвинувачення нічого не відомо про місіонерство імама Аширова - адвокат
14:15 04.06.2020
Медиакоординатора «Крымской солидарности» Мемедеминова этапировали в колонию-поселение
09:15 04.06.2020
Суд РФ висунув обвинувачення в "тероризмі" ще трьом кримським татарам
13:45 03.06.2020
Поліція АРК відкрила провадження через обшук ФСБ у кримських татар у Криму
13:00 03.06.2020
Адвокат осужденного крымского блогера подал заявление на условно-досрочное освобождение
12:45 03.06.2020
«Справа про так званий тероризм»: На суді в РФ допитали свідка з Центру «Е» / Відео
10:15 03.06.2020
МЗС засудило обшуки у справі "батальйону Челебіджихана" в окупованому Криму
10:00 03.06.2020
Фигуранта алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» Нагаева поместили в карцер
19:30 02.06.2020
"Суд" в оккупированном Крыму отказал в удовлетворении ходатайства о вызове "прокурора" по "делу Айше Асановой"
16:48 02.06.2020
Прокуратура Криму почала кримінальне провадження через незаконний обшук
15:15 02.06.2020
Amnesty закликає підтримати дітей кримськотатарських політв'язнів
15:01 02.06.2020
Геноцид і порушення прав кримських татар: Рада просить міжнародні організації тиснути на РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
13:45 04.06.2020
Прем'єр Вірменії: епідемія погіршується, лікарні не встигають приймати пацієнтів
16:15 03.06.2020
ЮВО: Военная авиация России приступила к полетам в горах Армении
14:30 03.06.2020
ЄС заборонив польоти авіакомпаніям з Вірменії
17:45 02.06.2020
У Вірменії фіксують різке зростання числа нових хворих та померлих від COVID-19
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
15:45 04.06.2020
Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня
13:01 04.06.2020
Конте розкритикував Австрію та Грецію за небажання відкрити кордони для Італії
10:45 04.06.2020
Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"
12:15 03.06.2020
В Грецию авиарейсом из Дохи прибыло сразу 12 пассажиров с коронавирусом
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 04.06.2020
Стратегічні бомбардувальники B-52 США відпрацювали ракетний удар по Сибірі з Арктики
16:45 04.06.2020
Росія намагається заблокувати будівництво нового судноплавного каналу Польщі, – ЗМІ
15:30 04.06.2020
У Росії від COVID-19 померли понад 5,3 тисячі людей
13:15 04.06.2020
Россия поставила Сирии партию модернизированных истребителей МиГ-29
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 04.06.2020
Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною
16:30 04.06.2020
Туреччина у червні планує відновити авіасполучення з 40 країнами
13:30 04.06.2020
Стало відомо скільки безпілотників Bayraktar TB2 поставлено турецьким силовикам
10:45 03.06.2020
Турция заявила решимости отстаивать свои интересы в Средиземноморье
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 04.06.2020
Коронавірус в окупованому Криму : що відомо станом на 4 травня
20:30 04.06.2020
Джемілєв розкритикував неухвалення постанови комітету Ради щодо води для Криму
20:15 04.06.2020
"МАУ" з 5 червня відновлює регулярне авіасполучення Київ-Одеса
20:01 04.06.2020
В ЄС пригадали порушення власного протоколу про невизнання анексії Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд