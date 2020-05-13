В Україні підтвердили 25 411 випадків COVID-19, за добу - 588

11:01 04.06.2020   Украина

Станом на 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 411 випадків COVID-19. За добу зафіксували 588 нових випадків.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, повідомляє Укрінформ.

Зафіксовано 12 нових летальних випадків.

Загалом за даними Системи, одужали 10 440 осіб, хворіють на COVID-19 - 14 224 особи.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано в Києві - 77, та у Львівській області - 85.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 3 червня, в Україні було лабораторно підтверджено 483 випадки коронавірусу.

Тим часом 5 червня в країні розпочнуться нові пом’якшення карантину: уряд дозволив закладам громадського харчування приймати відвідувачів усередині, дозволив проведення релігійних заходів, скасував обов’язкову самоізоляцію для осіб старше 60 років тощо.

Усі ці зміни діятимуть за правилами адаптивного карантину – тобто у кожному регіоні встановлюватимуться індивідуально.



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