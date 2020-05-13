В Україні підтвердили 25 411 випадків COVID-19, за добу - 588
|11:01 04.06.2020
|Украина
Станом на 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 411 випадків COVID-19. За добу зафіксували 588 нових випадків.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, повідомляє Укрінформ.
Зафіксовано 12 нових летальних випадків.
Загалом за даними Системи, одужали 10 440 осіб, хворіють на COVID-19 - 14 224 особи.
Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано в Києві - 77, та у Львівській області - 85.
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 3 червня, в Україні було лабораторно підтверджено 483 випадки коронавірусу.
Тим часом 5 червня в країні розпочнуться нові пом’якшення карантину: уряд дозволив закладам громадського харчування приймати відвідувачів усередині, дозволив проведення релігійних заходів, скасував обов’язкову самоізоляцію для осіб старше 60 років тощо.
Усі ці зміни діятимуть за правилами адаптивного карантину – тобто у кожному регіоні встановлюватимуться індивідуально.
Ще на цю тему:
В Україні підтвердили 24 340 випадків COVID-19, за добу - 328
Україна відкриває 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою
В Україні підтвердили 21 905 випадків коронавірусу, за добу - 321
В Україні за добу - 476 нових випадків коронавірусу
В Україні за добу — 260 нових випадків коронавірусу
В Україні підтвердили 17 330 випадків коронавірусу, за добу - 483
Уряд вніс COVID-19 до переліку професійних захворювань
В Україні підтвердили 16 425 випадків коронавірусу, за добу - 402
До України зі Стамбула спецрейсом повертаються понад 100 українців