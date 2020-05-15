Танки и бронетранспортеры ЧФ РФ отрабатывают на полигонах оккупированного Крыма действия при ведении боя
|11:15 04.06.2020
|Крым
Экипажи боевых машин подразделений береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота России отрабатывают на полигонах в оккупированном Крыму одиночные и совместные действия при ведении боя.
Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексей Рулёв, передает Крым Информ.
По словам Рулёва, экипажи танков и бронетранспортеров отрабатывают действия в наступлении и обороне, в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и инженерных заграждений.
В конце занятий экипажи БТР-82 и Т-72Б3 выполнят стрельбы из штатного вооружения по мишеням, имитирующим бронетехнику, артиллерийские и противотанковые расчеты условного противника.
Ще на цю тему:
14:45 04.06.2020
Росія готує захоплення Одещини та Бердянська: Бабин попередив про удар по півдню України
Росія готує захоплення Одещини та Бердянська: Бабин попередив про удар по півдню України
08:15 04.06.2020
У ФСБ Росії розпитували українського військового, як охороняється адмінкордон між Кримом і Херсонщиною
У ФСБ Росії розпитували українського військового, як охороняється адмінкордон між Кримом і Херсонщиною
17:15 03.06.2020
Фрегат и спасательное судно ЧФ России встали на рейд порта Коломбо
Фрегат и спасательное судно ЧФ России встали на рейд порта Коломбо
10:30 03.06.2020
Около четырех десятков кораблей, катеров и судов ЧФ России вышли в море для проведения учений
Около четырех десятков кораблей, катеров и судов ЧФ России вышли в море для проведения учений
08:30 03.06.2020
В Севастополе российский военный застрелил сослуживца
В Севастополе российский военный застрелил сослуживца
08:30 02.06.2020
ЗСУ: на Чонгарі досі шукають зниклого 30 травня військового
ЗСУ: на Чонгарі досі шукають зниклого 30 травня військового
14:15 01.06.2020
Сбор кораблей Черноморского флота прошёл на рейде Севастополя
Сбор кораблей Черноморского флота прошёл на рейде Севастополя