Экипажи боевых машин подразделений береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота России отрабатывают на полигонах в оккупированном Крыму одиночные и совместные действия при ведении боя.

Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

По словам Рулёва, экипажи танков и бронетранспортеров отрабатывают действия в наступлении и обороне, в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и инженерных заграждений.

В конце занятий экипажи БТР-82 и Т-72Б3 выполнят стрельбы из штатного вооружения по мишеням, имитирующим бронетехнику, артиллерийские и противотанковые расчеты условного противника.