Посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова"

10:45 04.06.2020   Греция

В Греції акція протесту проти вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда переросла в заворушення. Демонстранти закидали камінням і "коктейлями Молотова" поліцейських, які охороняли посольство США в Афінах.

Про це повідомляє місцевий телеканал ERT і Reuters, передає РБК-Україна.

Поліцейські застосували у відповідь світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Демонстранти також підпалили кілька сміттєвих баків, в результаті чого знадобилося втручання пожежників.

Під час інцидентів поліція здійснила сім арештів.

Марш організували ліві позапарламентські партії, зокрема "Антарсія" і "Народна єдність". Демонстранти тримали плакати з написами "Чорне життя має значення" і "Я не можу дихати".

В акції брали участь кілька тисяч осіб із різних лівих організацій, а також курди. Поліцейські джерела оцінили число протестувальників у понад три тисячі осіб.

Нагадаємо, протести в США спалахнули черз те, що 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. На відео, яке можна знайти в мережі, видно, як Флойд говорив, що йому нема чим дихати. Поліцейські не відреагували на слова темношкірого американця, і він помер від удушення.

Після цього в американських містах почалася хвиля протестів, які переросли у заворушення та мародерство.

Крім того, протести вийшли за межі США і поширилися на столицю Нідерландів.

Також акції протесту проти вбивства Джорджа Флойда пройшли в Лондоні.



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