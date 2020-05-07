Сенатори США планують внести законопроект, який розширює санкції проти російського трубопроводу “Північний потік-2”.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проект плану, який є у агентства. З копією законопроекту також ознайомилась агенція Reuters, передає УНН.

У документі говориться, що санкції, які США до цього ввели відносно “Північного потоку-2”, будуть поширені на всю діяльність, що стосується прокладки труб і страхування. Обмежувальні заходи планується поширити на підприємства, які надають “послуги андеррайтингу, страхуванню або перестрахуванню” для суден, що працюють на трубопроводі. Крім того, санкції хочуть ввести проти компаній, які надають послуги з дооснащення або дообладнання судів-трубоукладачів Nord Stream 2, а також проти судів, які будуть працювати в тандемі з трубоукладачем. За даними джерел Bloomberg, здатне добудувати газопровід судно “Академік Черський” має працювати в зв’язці з трубоукладальної баржею “Фортуна”, щоб завершити будівництво “Північного потоку-2”.

Санкції пропонують ввести і проти проти осіб, які надають портові послуги для суден, що беруть участь в будівництві газопроводу, а також кошти для модернізації судів (в тому числі зварювальне обладнання, уточнює Reuters).

Автори законопроекту — сенатор-республіканець Тед Круз (Техас) і сенатор від Демократичної партії Джейн Шейхін. За словами Круза, газопровід являє “критичну загрозу національній безпеці Америки і не повинен бути завершений”. Він додав, що будь-який, хто задіяний в будівництві “Північного потоку-2”, зіткнеться з серйозними і негайними американськими санкціями.

Оператор будівництва трубопроводу проекту Nord Stream 2 AG, єдиним акціонером якого є російський “Газпром”, раніше назвав можливі санкції США “незаконної дискримінацією європейських компаній”.

Роботи по будівництву “Північного потоку — 2” в даний час припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що вступили в силу в грудні 2019 року і передбачають заборону на в’їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

Після цього глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив, що газопровід буде завершено до кінця 2020 року і вказав, що для закінчення будівництва можна задіяти судно “Академік Черський”. На початку травня судно, що належить дочірній компанії “Газпрому”, встало на якір в акваторії німецького порту Мукран.