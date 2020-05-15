Глава МЗС України про візит до Берліну: «Важливе досягнення – це актуалізація питання Криму»
|10:01 04.06.2020
|Крым
Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що вважає «важливим досягненням» своєї поїздки в Німеччину повернення до порядку денного питань анексованого Криму та українських політв’язнів в Криму і Росії.
«Крим і Донбас – це все українські території, тимчасово окуповані Росією у ході агресії. У цьому плані між ними немає різниці. Тому я і сказав в інтерв’ю німецьким ЗМІ під час візиту: ми доб’ємося деокупації і реінтеграції в Україну і Донбасу, і Криму. Скільки б часу це не зайняло», – зазначив Кулеба, передає Радіо Свобода.
У травня Кулеба повідомив, що у Міністерстві закордонних справ України готують стратегію деокупації Криму. Поки цей план існує лише в проєктному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду та Офісу президента.
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