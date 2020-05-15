Уповноважений у справах захисту прав військовослужбовців України Олег Чуйко звернувся до правоохоронних органів Російської Федерації та уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо з’ясування правових підстав затримання громадянина України — десантника Євгена Добринського.

Про це йдеться у повідомленні офісу Омбудсмана України, передає Укрінформ.

"Уповноваженим, за фактом арешту Євгенія Добринського «Київським районним судом міста Сімферополя», спрямовано відповідні листи міністру закордонних справ України, правоохоронним органам Російської Федерації та Уповноваженому з прав людини в РФ Тетяні Москальковій щодо з’ясування правових підстав затримання громадянина України, процесуального статусу та дотримання його прав під час проведення попереднього слідства, зокрема, права на захист та справедливий суд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Офісом Омбудсмана було терміново направлено запити до відповідних органів сектору безпеки та оборони.

Також Уповноважений з прав людини ВР Людмила Денісова, на чиєму особистому контролі перебуває це питання, звернулася з проханням до міністра МЗС Дмитра Кулеби забезпечити військовослужбовця ЗСУ Євгенія Добринського відповідною правовою допомогою.

Як повідомлялося, боєць 95-ї бригади Євген Добринський зник у суботу зранку біля адмінмежі з окупованим Кримом. Неподалік від місця несення служби зниклого військового виявили сліди боротьби.

Через кілька днів у ФСБ Росії заявили, що українського військового було затримано, щодо нього порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії».

За версією правоохоронців, десантника викрали.

Адвокат Іслям Веліляєв готує апеляцію на арешт українського військовослужбовця Євгена Добринського, якого 3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя взяв під варту до 1 липня.