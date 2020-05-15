У Південному окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону висунули обвинувачення фігурантам Білогірської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Я не згоден з обвинуваченням слідчого. Я вважаю за потрібне, щоб відносно нас діяли закони України, так як ми є громадянами України. Ми вважаємо, що ця справа сфабрикована, ми вважаємо себе політв'язнями », - сказав в ході засідання Енвер Омеров.

Айдер Джаппаров також висловив свою незгоду з обвинуваченням.

«Нам неодноразово говорили, що ми сидимо через те, що ми відвідували подібні судові засідання, а що нам «пришити» - знайдуть. Також йде явне маніпулювання нашим громадянством. Коли обвинувачують, нам говорять, що ми є громадянами Росії і судити нас будуть за законами РФ, але коли йде мова про те, що ми можемо утекти, тут же кажуть, що у нас є українське громадянство », - сказав Джаппаров.

За його словами, політичну мотивованість «справи» він бачить в тому, що «членам релігійної громади надходили дзвінки, щоб вони не виступали на мою підтримку, якщо не хочуть, щоб з ними було також, як і зі мною».

Крім того, він вважає, що «Білогірська справа» - одна з найкоротших за тривалістю, так як самі слідчі говорили, що згори прийшла вказівка ​​не затягувати з цією справою ».

Що стосується самого обвинувального висновку, то за даними Кримської солідарності, в ньому йдеться про те, що «точно не встановлено в який період вони вели протиправну діяльність, але не пізніше 2017 року».

«Йдеться про те про проведення халакатів (уроків - ред) в будинку Омерова Енвера і вивчення книг партії «Хізб ут-Тахрір», про навчання конспіративних дій, а також протидії силовим структурам. Говориться про те, що в будинку Омерова проводили звіт з невстановленими особами про виконану роботу », - повідомляє Кримська солідарність.

Зазначається, що на засідання прибув представник консульства України в місті Ростов-на-Дону Ю.Довгуля.

Як повідомлялося, 10 червня 2019 року в окупованому Росією Криму в Білогірському районі заарештували трьох осіб. Енвер Омеров (1961 р.н.) був затриманий по дорозі в м. Ростов-на-Дону, де мало відбутися судове засідання щодо його зятя, фігуранта першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Ісмаїлова. Також після проведеного в будинку обшуку в цей день був затриманий його син - Різа Омеров (1988 р.н.) і житель селища Зуя - Айдер Джаппаров (1980 р.н.).

Енверу Омерову була інкримінована ч.1 ст.205.5 КК РФ ( «Організація діяльності терористичної організації»). Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 25 років до довічного відбування покарання в колонії суворого режиму.

Різе Омерову і Айдеру Джаппарову інкримінували ч.2 ст.205.5 КК РФ ( «Участь у діяльності терористичної організації»). Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років.

Крім цього, пізніше всім фігурантам інкримінували ч.1 ст.30 і ст.278 КК РФ ( «Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою»), яка передбачає до 10 років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до здійснення терористичних дій.