Оккупированному Крыму грозит нашествие саранчи

09:30 04.06.2020   Крым

В оккупированном Крыму ожидают нашествие саранчи.

Об этом сообщил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по оккупированному Крыму Андрей Алексеенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые марокканская саранча появилась на аннексированном полуострове летом прошлого года. Это один из самых опасных вредителей, способных в опустошать в сельскохозяйственные районы: питается злаками и бобовыми, молодыми саженцами фруктовых деревьев, винограда.

За период своей жизни одно насекомое способно преодолеть расстояние до 400 километров. Год назад очаги были обнаружены в Джанкойском и Первомайском районах. При этом плотность «населения» превышала экономический порог вредоносности в 20 и более раз. Ученые предлагали истреблять вредителя с помощью тачанок: устройств, напоминающих оружие, популярное в России во время Гражданской войны 1917-1922 годов.

Но то ли тачанки не глянулись крымским чиновникам и аграриям, то ли не испугали саранчу, но наступившим летом вредитель опять представляет серьезную угрозу. Личинки уже обнаружены Первомайском районе и Нижнегорском районах.

Специалисты прогнозируют, что саранча также появится в Черноморском, Красноперекопском, Сакском , Джанкойском, Белогорском, Советском районах и даже доберется до Коктебеля
 



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