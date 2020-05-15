Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає ознакою слабкості висловлювання ексканцлера ФРН Герхарда Шредера, який назвав українського посла в Берліні Андрія Мельника "карликом з України", критика якого нікого не цікавить.

Свою позицію міністр висловив в інтерв'ю німецькому BILD під час візиту до Німеччини, передає УНН.

"Це ознака слабкості, коли вам доводиться використовувати таку мову замість аргументів. Звичайно, я підтримую свого посла. Він захищав правду про роль пана Шредера для Російської Федерації", - зазначив глава МЗС.

Дипломат також прокоментував добре оплачувану роботу лобіста Шредера для російських енергетичних інтересів, зазначивши що "Шредер має право йти своїм шляхом, але я категорично не згоден".

"Я сподіваюся, що пан Шредер зможе зібратися і продовжити обговорення в рамках європейських стандартів", - додав Кулеба.

Нагадаємо, Герхард Шредер в своєму подкасті, прем'єра якого відбулася у вівторок, 26 травня, різко висловився з приводу українського посла в Берліні, назвавши його "карликом" (zwerg).

Приводом для випаду Шредера стало інтерв'ю Мельника берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, в якому український дипломат піддав критиці заклики ексканцлера в цьому ж виданні до зняття санкцій з Росії, введених за її дії проти України.

Саме це, судячи з запису, викликало гнів Шредера, а не те, що Мельник назвав його "ТОП-лобістом президента Росії Путіна", як припустили німецькі ЗМІ.

Коментуючи слова ексканцлера, Мельник заявив, що його кривдник увійде в світову історію як цинічний лобіст Кремля в Німеччині.