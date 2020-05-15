Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в Криму розпитували затриманого українського військовослужбовця Євгена Добринського про його службу на материковій частині України та про охорону адмінкордону між Кримом і Херсонською областю.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

“Питали, де і в якій частині він проходить службу, який порядок здійснення охорони державного кордону був у частині, де він служив, які входять засоби захисту, ідентифікації людей. Багато було питань про ведення військової служби”, — каже адвокат Іслям Веліляєв.

Також Веліляєв рекомендував своєму підзахисному Євгену Добринському не відповідати на питання, які конкретно стосуються його військової служби.

“За моїми рекомендаціями, ми відмовилися давати свідчення. Оскільки ці відомості мають службовий характер. Він наразі є військовослужбовцем, тому ми відмовилися давати докладні пояснення з приводу його служби”, — підкреслив адвокат.

За словами Веліляєва, допит Євгена Добринського тривав приблизно півтори години.

Нагадаємо, спецслужби РФ підтвердили затримання українського військового на адмінмежі з Кримом.