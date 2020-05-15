Кулеба розповів, на які компроміси готова Україна заради деокупації Криму і Донбасу

08:01 04.06.2020   Крым

Заради деокупації Донбасу і Криму Україна готова на компроміси, зокрема, вести переговори про особливий статус цих регіонів в межах України, не надаючи їм право накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення.

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми ніколи не здамо контроль, суверенний контроль над Донбасом або Кримом, не має значення, скільки часу нам це знадобиться. Але ми деокупуємо ці території і реінтегруємо їх в Україну", - розповів Кулеба.

За його словами, українська сторона вже виступила з деякими ініціативами в рамках Тристоронньої контактної групи, в якій Україна, Росія та ОБСЄ об'єднуються для досягнення компромісів і досягнення прогресу.

"Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення, щоб ми ніколи не перетнули нашу червону межу - суверенний контроль над кордоном. І замість цього ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів в межах України, які не дають їм права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення", - заявив міністр.

Дипломат також додав, що з Росією важко домовлятися, але з таким партнером, як Німеччина, українська сторона сподівається на прогрес і досягнення мети.

Як повідомлялося раніше, Україна хоче створити міжнародну платформу з деокупації Криму.



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