Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа

21:10 03.06.2020   Молдова

Фракция оппозиционной партии Андрея Нэстасе «Платформа Достоинство и правда» выступила с заявлением о необходимости диверсификации поставок газа в Молдову и отказа от монопольного договора с российским концерном «Газпром». 

По мнению представителя парламентской оппозиции, в условиях систематического снижения цен на газ на европейском рынке «Кишинев вынужден закупать газ в России в три раза дороже среднеевропейских цен на сырье», пишет ghall.com.

«Все газопроводные сети Молдовы принадлежат компании MoldovaGaz, контролируемой российским „Газпромом“, а строительство газопровода Яссы — Кишинев искусственно задерживается в течение нескольких лет», — заявил Нэстасе.

По представленным ППДП расчетам, из-за того, что власти страны отдают приоритет российскому поставщику бюджет Молдовы в прошлом году понес убытки на сумму около $ 120 млн.

Нэстасе потребовал от правительства Молдовы предоставить информацию об обеспечении республики природным газом из альтернативных источников с указанием деталей ценовой политики.

«Платформа DA считает, что Молдова не должна более быть чьим-либо вассалом из-за чрезмерной зависимости от энергоносителей из одного источника», — заключил Андрей Нэстасе.

Напомним, ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан подтвердил, что заявленный ввод в эксплуатацию газопровода, связывающего Молдова с Румынией, откладывается еще на несколько лет. По его прогнозам, это произойдет не раньше 2023 года.

В 2020 году будет сдана в эксплуатацию лишь одна часть газопровода. Магистраль стоимостью € 174,25 млн Унгены — Кишинев представляет собой второй этап проекта по взаимному подключению Яссы — Кишинев, протяженность которого составляет около 120 километров. Он позволяет импортировать из Румынии в Молдову 1,5 млрд кубометров газа в год. Первый этап этого проекта завершили в 2014 году, тогда было закончено строительство газопровода Яссы — Унгены. В настоящее время идет строительство трех насосных станций и центра управления в Гидигиче, оно столкнулось с отсутствием финансирования.

Газопровод Яссы — Унгены начали строить в 2013 году. Тогда молдавские власти обещали сдать его в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года, затем перенесли этот срок на конец 2018 года. Затем пообещали его запустить в 2020 году.

EADaily сообщало, что в конце прошлого года Молдова столкнулась с кризисом поставки российского газа в регион из-за того, что до последнего момента не было договоренности о транзите через Украину. Власти страны тогда рассматривали несколько запасных вариантов решения ситуации.

«Первый сценарий — это поставка газа через Трансбалканский коридор, через „Турецкий поток“. Вся инфраструктура уже построена. Второй резервный сценарий — это прямая покупка газа у других поставщиков, например, Румынии или Европы. Третий вариант — резервный, и я уверен, что мы до этого не дойдем, — это использование на определенный период государственных резервов топлива», — говорил глава правительства Ион Кику.

С 1 января 2020 года Молдова продолжила получать российский газ по традиционному маршруту, а цена за него была снижена. Она составила $ 173 за 1 тыс. кубометров, вместо $ 235 на начало 2019 года. А с 1 октября Москва предоставляет Кишиневу скидку в размере $ 10−15. Это стало возможным после переговоров премьер-министра РМ с российским коллегой.



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