Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3 июня

21:00 03.06.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 2 и 3 июня прошли следующие мероприятия:

1. Экипажи армейской авиации ЮВО приступили к отработке групповой слетанности перед воздушными военными парадами над городами Северного Кавказа 24 июня, посвященными 75-летию Победы.

Вблизи аэродромов постоянного базирования в Краснодарском и Ставропольском краях экипажи выполняют учебно-тренировочные полеты, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 м соответственно.

В воздушной части парада примут участие наиболее опытные экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35, Ми-28, Ми-8 и Ка-52.

Всего 24 июня на территории ЮВО будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В демонстрационных воздушных парадах задействуют около 120 единиц авиационной техники.

2. Пожарные команды мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, готовы к чрезвычайным ситуациям в пожароопасный период в регионе.

На территории воинской части и полигоне Прудбой еженедельно проводятся практические занятия по противопожарной подготовке со всем личным составом противопожарных команд и пожарных расчётов.

Также в соединении проведены работы по опашке периметров складских зон, а также созданы 50-метровые противопожарные минерализованные полосы, примыкающие к внешнему ограждению охранных периметров.

В любое время пожарные расчеты соединения готовы выдвинуться на ликвидацию пожаров любой сложности как на территории воинской части, так и на территории Волгоградского гарнизона.

Круглосуточно через службу оперативных дежурных выполняется мониторинг противопожарной ситуации силами дополнительно выделенного суточного наряда из числа внештатных пожарных команд.

3. В мотострелковом соединении ЮВО в Волгоградской области военные кинологи начали подготовку служебных собак к всеармейскому этапу конкурса «Верный друг», который пройдет в Московской области в июле.

Основные усилия в подготовке военнослужащих-вожатых и дрессировке собак направлены на прохождение трёхкилометровой полосы препятствий, тренировке выносливости на трассе 1,5 км с выполнением стрельбы из мелкокалиберной винтовки.

Обучение собак проводится вожатыми соединения в специально оборудованном кинологическом городке на полигоне Прудбой.

Наиболее сложными элементами подготовки караульных собак является отработка команд по отказу от пищи, развитие навыков определения посторонних людей и вещей, а также привыкание к звуку взрывов и выстрелов из оружия.

Для участия в конкурсе приоритет отдается собакам пород немецкая и бельгийская овчарка.

4. В июне соединения и воинские части ЮВО пополнят более 1,2 тысяч лейтенантов.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поставил задачу обеспечить молодых лейтенантов служебными жилыми помещениями, а в случае их отсутствия принять меры для оперативного оформления документов по выплате компенсаций за поднаем жилья.

«Более 400 офицеров выпускников будут обеспечены служебными квартирами и комнатами в общежитиях, жилой фонд для размещения выпускников военных вузов подготовлен», – сообщил генерал-полковник А. Дворников.

Кроме того, в объединениях командованием организовано взаимодействие с органами местного управления по вопросам трудоустройства жен и размещения детей в образовательных учреждениях. Известно, что более 340 выпускников прибывают к первому месту службы с семьями, в том числе более 80 семей с детьми.

Всего в 2020 году в войска округа распределено около 2 тыс. офицеров из 47 вузов Минобороны РФ.

5. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» ЮВО прибыли в Ставропольский край для участия в военном параде 24 июня, который пройдет в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они совершили марш комбинированным способом из Краснодарского края протяжённостью более 300 км.

В Ставропольский край на время подготовки и проведения парада были передислоцированы две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины ОТРК «Искандер».

В День Победы по площади Ленина проедут бронированные бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, комплекс связи «Редут», а также ОТРК «Искандер».

6. В течение летнего периода обучения в объединении противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил планируется к проведению более 40 мероприятий боевой подготовки различного уровня, среди которых – учения, сборы, тренировки, конкурсы профессионального мастерства и другие мероприятия. Ключевым событием для армии станут тактические учения с боевой стрельбой на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В первый день летнего периода обучения, который в Вооруженных Силах Российской Федерации начался 1 июня, в подразделениях объединения ПВО-ПРО (ОсН) прошли митинги, в которых приняли участие ветераны, почетные гости и представители руководящего состава Воздушно-космических сил.

С военнослужащими проведены занятия по военно-политической подготовке.

В ходе занятий военнослужащие ознакомились с основными направлениями социально-экономического, политического и военно-технического развития страны, задачами объединения ПВО-ПРО (ОсН) на летний период обучения, а также основными мероприятиями плана подготовки и проведения начавшегося всеармейского месячника противодействия наркомании «Армия против наркотиков!».

Всего в мероприятиях, посвященных началу нового учебного периода, приняли участие около 7 тысяч военнослужащих всех категорий.

7. Более 1 тысячи военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО) вышли на общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области для проведения первых практических занятий в летнем периоде обучения.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, войск связи, радиационной, химической и биологической защиты в новом учебном периоде усовершенствуют своё профессиональное мастерство в вождении боевых и специальных машин, огневой, тактической, специальной подготовках и другим дисциплинах.

На полигоне пройдут учения по слаживанию подразделений с применением современных комплексов связи, разведки и артиллерии, а также беспилотной авиации в разведывательных ударных и огневых контурах, в том числе двусторонние.

Основной упор в летнем периоде обучения будет сделан на подготовку и проведение стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».



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