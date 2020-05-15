ЕСПЧ отклонил иск рыбокомбината из оккупированного Крыма

20:45 03.06.2020   Крым

Европейский суд по правам человека отклонил иск компании "Крымрыбкомбинат", пожаловавшейся на невозможность добиться возмещения убытков, понесенных из-за "водной блокады" оккупированного Крыма.

Об этом сообщил ТАСС в среду, 3 июня, юрист Александр Молохов.

"Получен ответ из ЕСПЧ, подписанный судьей от Азербайджана Гусейновым, о том, что он единолично рассмотрел жалобу, посчитал ее неприемлемой, посчитал, что дело не требует дальнейшего разбирательства. Решение не может быть обжаловано, но оно не мотивировано", - сказал Молохов.

Он пояснил, что компания обратилась с жалобой не на водную блокаду и не на ущерб, который от этого понесла, а на украинские суды.

"С убытками обращались в украинские суды, прошли три инстанции, но везде нас, по простому говоря, "отфутболили". И тогда было подано обращение в ЕСПЧ на то, что Украина не хочет рассматривать наше дело. Мы жаловались на нарушение права на справедливое судебное разбирательство на Украине, но не нашли справедливого разбирательства и в Страсбурге. Теперь следующий шаг - обращение в Комитет по правам человека в ООН", - отметил юрист.

Проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма и Севастополя начались с 2014 года после аннексии полуострова Россией. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который покрывал около 90% потребности полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы Крыма, где проживают около 400 тысяч человек. С серьезными сложностями столкнулись сельскохозяйственные предприятия, в том числе занимавшиеся рыбной промышленностью.



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