У Криму «суд» заарештував на 30 діб українського військового Добринського

20:15 03.06.2020   Крым

В окупованому Криму «Київський районний суд» Сімферополя 3 червня заарештував на 30 діб - до 1 липня - українського військовослужбовця Євгена Добринського, який, як стверджує ФСБ, пішки по дамбі залізничних колій пройшов на територію півострова і підозрюється в «незаконному перетині держкордону РФ».

Як пише Центр журналістських розслідувань, про це повідомляє пресслужба «суду».

«Київський райсуд» розглянув клопотання дізнавача «кримського управління ФСБ» про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Добринського, підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого ч.1ст.322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону РФ).

«В ході попереднього розслідування встановлено, що Д. 30 травня 2020 року не маючи дійсних документів на право в’їзду в Російську Федерацію, слідуючи в пішому порядку по дамбі залізничних колій напрямку м. Джанкой Російська Федерація – н.п. Сиваш Україна, незаконно перетнув державний кордон Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

За підсумками розгляду поданих матеріалів, «суд» задовольнив клопотання дізнавача ФСБ і ухвалив: «Обрати відносно Д., підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.322 КК Російської Федерації, запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 00 місяців 30 діб до 01 липня 2020 року».

Раніше Прикордонна служба ФСБ розповсюдила відео з камер спостережень, на якому український військовослужбовець Євген Добринський нібито незаконно перетнув адмінкордон з Кримом.

Також на відео показаний допит Добринського, на якому він говорить, що служить в 13-му батальйоні 95-ї десантно-штурмової бригади і три місяці тому був відправлений охороняти адміністративний кордон з Кримом. У завдання його підрозділу входила охорона залізничного моста, що з’єднує материк з півостровом.

За його словами, в ніч з 29 на 30 травня він пішов в село Сиваш за сигаретами, де зустрів компанію місцевих жителів, які розпивали алкоголь на зупинці і покликали його приєднатися. «Я до них прийшов і почав з ними випивати, курили травку. І ще мені дали, я в кишеню поклав», – каже український військовий.

Добринський також говорить, що потім самостійно вирішив податися в сторону адмінкордону з Кримом, пояснивши свої дії станом сп’яніння.

«Дійшов до моста там, де мій товариш стояв. Він за мною не пішов, а я пішов вперед. Йдучи по дамбі, я спускався до води, праворуч-ліворуч від дамби, сидів на рейках. Йдучи далі, побачив двох озброєних людей, які прямували в мою сторону. Після чого я їм помахав рукою. Сказав: «Привіт, не стріляйте. Я без зброї, прийшов з миром». Після чого я сів на рейки, а вони підійшли і мене затримали», – сказав на відео Добринський.

30 травня на Херсонщині в районі півострова Чонгар біля адмінкордону з Кримом пропав військовослужбовець, який ніс службу на спостережному посту. За попередніми даними військової служби правопорядку в ЗСУ, військовий був викрадений. Біля спостержного поста були виявлені сліди боротьби. Євген Добринський служить в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.
2 червня ФСБ визнала, що Євген Добринський знаходиться на території окупованого півострова. Спецслужба РФ стверджує, що український військовий нібито сам перетнув «держкордон РФ» і був затриманий «у стані алкогольного сп’яніння».
Командування десантно-штурмових військ ЗСУ назвало «прогнозованою російською пропагандою» заяви ФСБ про затримання в окупованому Криму військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Євгена Добринського.



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