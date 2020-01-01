Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
|20:00 03.06.2020
|Румыния
Плавці знову можуть повернутися на найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії після того, як країна від 1 червня почала знімати свої карантинні обмеження, запроваджені через COVID-19.
У місті Мамая дозволили відкрити пляжі, бари та ресторани під відкритим небом, пише Радіо Свобода.
Від пляжників очікують, що вони будуть дотримуватися фізичного дистанціювання. А послаблення карантинних заходів мало б дати поштовх румунській туристичній індустрії, яка бореться за виживання.
Після двомісячного карантину, під час якого подорожі були обмежені, чимало румунів кажуть, що із задоволенням відвідають узбережжя ще раз.
Станом на 3 червня в Румунії було зареєстровано 19 517 випадків коронавірусного захворювання. 1 288 людей померли.
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