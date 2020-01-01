Плавці знову можуть повернутися на найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії після того, як країна від 1 червня почала знімати свої карантинні обмеження, запроваджені через COVID-19.

У місті Мамая дозволили відкрити пляжі, бари та ресторани під відкритим небом, пише Радіо Свобода.

Від пляжників очікують, що вони будуть дотримуватися фізичного дистанціювання. А послаблення карантинних заходів мало б дати поштовх румунській туристичній індустрії, яка бореться за виживання.

Після двомісячного карантину, під час якого подорожі були обмежені, чимало румунів кажуть, що із задоволенням відвідають узбережжя ще раз.

Станом на 3 червня в Румунії було зареєстровано 19 517 випадків коронавірусного захворювання. 1 288 людей померли.