Государственная нефтегазовая корпорация Катара Qatar Petroleum подписала три соглашения о строительстве в Южной Корее более 100 СПГ-танкеров общей стоимостью более 70 млрд катарских риалов (около $19 млрд).

Как сообщила пресс-служба корпорации, соглашение подписано с судостроительными гигантами Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Hyundai Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries (SHI). Согласно договоренностям, эти компании зарезервируют значительную часть своих производственных мощностей под выполнение заказов до 2027 года, пишет издание Порты Украины.

Суда планируется задействовать в обслуживании текущих проектов на Северном нефтегазовом месторождении и проектов в США. «Подписание соглашений с тремя уважаемыми корейскими компаниями отражает нашу приверженность проектам расширения Северного месторождения даже в эти непростые времена. Как я говорил раньше, мы активно развиваем проекты по расширению Северного месторождения, чтобы увеличить мощность производства СПГ в Катаре с 77 млн тонн сегодня до 126 млн тонн к 2027 году (…) Эти соглашения обеспечат нашу будущую потребность в СПГ флоте для поддержки наших растущих мощностей по производству СПГ и долгосрочных потребностей в обновлении флота», — заявил министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби на церемонии подписания соглашений в понедельник, 1 июня.

В апреле 2020 года Qatar Petroleum подписала соглашение с китайской судостроительной группой Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group Co., входящей в состав государственной судостроительной корпорации CSSC, о строительстве до 16 СПГ-танкеров до 2027 года.

Государственная корпорация Qatar Petroleum (создана в 1974 году) занимается разведкой, добычей, региональными и международными поставками сырой нефти, природного газа и газового конденсата, продуктов переработки, синтетического топлива, нефтепродуктов, топливных добавок, удобрений, СПГ, стали и алюминия.