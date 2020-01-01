Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому ініційований президентом України Володимиром Зеленським законопроект №0035 про приєднання України до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) про електронну накладну.

Відповідне рішення підтримали 326 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Як очікується, ухвалення законопроекту сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських міжнародних автомобільних перевізників на ринку міжнародних перевезень товарів, забезпечення безпеки міжнародних перевезень, розширення можливостей ефективного використання транспортного потенціалу України.

На думку авторів законопроекту, удосконалення документообігу у сфері міжнародних автомобільних перевезень вантажів знизить фінансове навантаження на логістику та підвищить рентабельність міжнародних перевезень вантажів національними автомобільними операторами, розширить можливості українських перевізників щодо ефективного використання рухомого складу та розвитку бізнесу, сприятиме створенню нових робочих місць.