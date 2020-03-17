На заводі Укроборонпрому - спалах коронавірусу
|19:15 03.06.2020
|Украина
У Кам'янці-Подільському на коронавірус захворіли ще сім працівників заводу точної механіки, який входить до складу державного концерну «Укроборонпром».
Про це повідомляє у Facebook міський голова Михайло Сімашкевич, пише Укрінформ.
"Сім нових випадків COVID зафіксовано на заводі точної механіки", - поінформував Сімашкевич.
Напередодні повідомлялося, що на підприємстві було протестовано 154 працівника і виявлено 30 хворих на СOVID-19.
Від початку епідемії у місті захворіло на коронавірус 99 осіб, одужало 25, на амбулаторному лікуванні - 47, госпіталізовано - 27.
Як повідомлялося, станом на 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки.
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