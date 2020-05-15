Фрегат и спасательное судно ЧФ России встали на рейд порта Коломбо
|17:15 03.06.2020
|Крым
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру», выполняющие задачи по демонстрации флага Российской Федерации в акватории Индийского океана прибыли на рейд порта Коломбо.
В столице Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка экипажи фрегата и буксира пополнят необходимые запасы материальных средств, пишет пресс-служба Минобороны России.
После пополнения запасов «Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» продолжат выполнение задач в соответствие с поставленной задачей.
Ранее экипажи фрегата и спасательного буксира провели в акватории Индийского океана совместное учение по противовоздушной обороне и отражении нападения условных диверсантов.
Технические возможности обоих представителей Черноморского флота позволяют выполнять поставленные задачи в южных широтах, а экипажам приобрести опыт плавания в данном регионе.
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