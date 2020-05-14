Летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении приступили к пилотажу в летнем периоде обучения.

Ударные Ми-24П и десантно-штурмовые Ми-8МТВ вертолеты в подготовительном периоде были обслужены специалистами инженерно-технического состава соединения и подготовлены к летним условиям эксплуатации, пишет пресс-служба Минобороны России.

Летчики в преддверии полетов в горах Армении под руководством опытных инструкторов прошли доподготовку по пилотированию в простых и сложных метеоусловиях в горной местности в российском летном испытательном центре. По завершению специального курса каждый пилот получил допуск к полетам в горной местности.

Первоначально экипажи отрабатывают простые элементы пилотирования: взлет, висение, подлеты и перемещения у земли, вертикальное снижение, приземление и посадку.

После облета всей авиационной техники, прошедшей сезонное обслуживание, летчики приступят к выполнению упражнений по программе боевой подготовки, полетам по указанным маршрутам, выполнению учебно-боевых задач в ходе двусторонних тактико-специальных учений на полигонах Камхуд и Алагяз.