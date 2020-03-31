Пассажиропоток в "международном" аэропорту Симферополь в мае 2020 года сократился на 90,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, пишет Крыминформ.

«Международный аэропорт Симферополь в мае обслужил на 330 тысяч человек или 90,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В последний месяц весны аэропорт принял и отправил в общей сложности 35,9 тысячи пассажиров», – говорится в сообщении.

Авиакомпании в мае отменили более 1 тысячи рейсов. В среднем в сутки обслуживалось менее 10 воздушных судов, а загрузка пассажирских кресел в них составляла около 30-40%. Наименьший показатель количества обслуженных пассажиров зарегистрирован 7 мая: в этот день принято и отправлено 466 пассажиров, что в 23 раза меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в аэропорту Симферополя на майские праздники снизился в 14 раз по сравнению с тем же периодом 2019 года