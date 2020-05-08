Противокорабельный комплекс «Нептун» на прошлой неделе преодолел очередной этап госиспытаний – комплекс поразил две цели ракетами, которые были выпущены с кратчайшим интервалом – 2 секунды между пусками. Две морские цели были успешно поражены на разных дистанциях.

Как пишет flot2017, об этом сообщил генеральный конструктор ГП ГККБ «Луч» Олег Коростылёв, передает АрмияInform.

По словам конструктора на данном этапе испытаний решались две задачи – пуск с наименьшим временным разрывом одной пусковой установкой, поражение двух целей на двух разных дистанциях.

«После старта с пусковой установки две ракеты вышли по запрограммированному маршруту к двум целям в Черном море. Благодаря специальному полётному заданию, каждая головка самонаведения ракеты получила координаты целей: курс, дальность полёта и время, которое затрачивается для захвата каждой из целей. Первая морская цель находилась на расстоянии 85 километров, а вторая — на расстоянии до 110 километров. Расстояние между ними составило более 20 километров.

Во время своего полётного пути, за 10-15 километров до двух точек поражения, ракеты самостоятельно снизились до 5 метров над уровнем Чёрного моря. Далее ракеты рассчитывали оптимальную точку попадания, преодолели путь, который остался и уничтожили две морские цели», — завил генеральный конструктор Олег Коростылёв.

фото: АрмияInform