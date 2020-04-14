США и их союзники по НАТО с апреля по май 2020 года в пять раз чаще стали проводить военно-воздушное патрулирование вблизи государственных границ России.

Об этом в понедельник, 1 июня, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, пишет Военное.РФ.

"В настоящее время резко возросла активность Военно-воздушных и Военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ. Так, в апреле текущего года выполнен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полетов", – цитирует его слова ТАСС.

Он отметил, что впервые бомбардировщики B-1B появились над Украиной.

По его словам, 6 мая авиапатрулирование проведено над территорией Эстонии и акваторией Балтийского моря; 11 мая – над территорией Литвы и акваторией Балтийского моря; 20 мая – над территориями Швеции и Норвегии; 22 мая еще один полет проведен в районе полуострова Камчатка, а 29 мая – над территорией Украины и акваторией Черного моря.

"В ходе данных полетов американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 км", – уточнил генерал-полковник.

Он указал, что иностранные стратегические бомбардировщики были своевременно обнаружены российскими средствами противовоздушной обороны. Российские дежурные истребители по ПВО поднимались на сопровождение семь раз. "В готовности к немедленному применению находились зенитные ракетные средства", – отметил Сергей Рудской.

По его данным, за прошедший месяц над Балтикой выполнено десять полетов самолетов-разведчиков США и их союзников по НАТО, над Черным морем – шесть. Кроме того, замечен американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B над территорией Грузии.

Над Восточным Средиземноморьем самолеты ВМС США типа P-8A "Посейдон" систематически приближаются к российским военным базам в Хмеймиме и Тартусе (Сирия). Для предотвращения их агрессивных разведывательных действий ВКС РФ вынуждены поднимать дежурные истребители в воздух. При этом если в апреле таких случаев было семь, то в мае – уже 17. "Расцениваем такие полеты как противоречащие подписанным соглашениям по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии", – подчеркнул Рудской.