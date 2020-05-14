Такая подготовка является частью плана по превращению воздушно-морских сил Российской Федерации в мобильные силы быстрого реагирования. Уже в нынешнем, 2020-м, году система подготовки ВДВ изменится. Воздушная пехота научится десантироваться с моря: она станет регулярно отрабатывать высадку с кораблей и захват береговых плацдармов.



По словам экспертов, это часть масштабной реформы, проходящей сейчас в ВДВ. Ее цель — создание российских мобильных сил, способных действовать по всему миру. По морю проще перебрасывать насыщенные бронетехникой отряды, пояснили специалисты, пишет издание Известия.

Боевую подготовку ВДВ начнут менять с нынешнего года, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Десантников будут учить захватывать береговые плацдармы, а также высаживаться с кораблей на необорудованное побережье. Первые крупные учения для проверки реформируемых частей проведут в этом году. Пока нововведение отработают на базе 7-й десантно-штурмовой дивизии (дшд), базирующейся в Новороссийске.

Как ранее заявил начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев, в нынешнем году на учениях ВДВ будут отрабатывать действия десантно-штурмовых подразделений в качестве морского десанта, с высадкой на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей (БДК).

Новая тактика дает возможность высаживать на берег более насыщенные тяжелой техникой группировки. В отличие от самолета, корабль может перевозить танки и артиллерию, а значит, ударная сила такого подразделения будет выше, пояснил изданию российский военный эксперт Виктор Мураховский.

« Практика применения ВДВ показала, что им необходимо осваивать и методы общевойскового боя, и другие элементы десантирования, и не только с летательных аппаратов. Кстати говоря, они тогда участвовали в форсировании преград, так что с водой знакомы, — подчеркнул специалист. — Напомню, что основная боевая техника ВДВ — плавающая, и, естественно, она может преодолевать водные преграды » .

В марте 2020 года на крымском полигоне Опук прошли экспериментальные учения, на которых десант действовал по-новому. Усиленный батальон 7-й дшд с дивизионом самоходной артиллерии и батальоном танков высадились с БДК. 15 самолетов Ил-76 провели десантирование парашютистов, спецназовцев и их бронетехники. Поддержал операцию тактический десант ВДВ, прибывший на вертолетах армейской авиации. Маневры проводили в тесном взаимодействии с силами ВМФ России.



В последние годы наблюдается усиление боевых возможностей ВДВ — прежде всего за счет десантируемых парашютным способом машин и техники Сухопутных войск, отметил Виктор Мураховский. В состав десантно-штурмовых бригад введены танковые роты и батальоны, появляется более мощная артиллерия, ожидается поступление нового комплекса ПВО.

Российские десантники смогут наносить загоризонтные удары по противнику: аэромобильные части ВДВ получат уникальный противотанковый комплекс на базе колесного броневика «Тайфун-К» с ПТРК «Корнет-М». Дальнобойными ракетами онн может поражать цели на расстоянии до 10 км, уничтожая не только бронетехнику, но и полевые укрепления. Как отмечают эксперты, новый комплекс существенно повысит возможности десантников на поле боя.



«По опыту последних десятилетий мы видим, что ВДВ всё чаще используют как мобильные, полностью боеготовые силы, которые могут быть задействованы в любой момент. Можно вспомнить Южную Осетию, Абхазию и Крым. И понимаем, что мобильная компонента должна уметь делать всё, в том числе десантироваться с морских направлений», — заключил эксперт.

Российские ВДВ становятся основой российских сил быстрого реагирования. Вторым их компонентом стала морская пехота. Как и ВДВ, она «тяжелеет», получает современную бронетехнику, в том числе танки. Новые силы готовят к возможности быстрой перегруппировки и развертыванию как в России, так и за рубежом.

Другим направлением реформ в ВДВ стало формирование аэромобильных соединений нового типа. Осенью прошлого года на учениях «Центр-2019» прошел эксперимент по использованию первой такой бригады, оптимизированной для переброски на вертолетах. Ей приданы для этого сразу несколько десятков машин. В отличие от Ил-76, они не только перевозят десантников, пушки и легкую боевую технику, но и поддерживают войска огнем. В дальнейшем на новую структуру хотят перевести и другие десантно-штурмовые части.

В ходе стратегических учений «Центр-2019», была «обкатана» первая в истории ВДВ РФ аэромобильная бригада. В отличие от других частей ВДВ у нее есть собственные вертолетные эскадрильи, благодаря которым десантники могут уничтожать объекты в тылу противника и в считанные часы совершать марши на сотни километров. Десантирование на вертолетах во большинстве ситуаций в разы эффективнее «традиционного» парашютного способа, отмечают эксперты.



7-я десантно-штурмовая — единственная в ВДВ дивизия, классифицированная как горная. Это одно из самых заслуженных соединений, которое ведет свое начало еще с 1945 года. В современной России дшд регулярно принимала участие в боевых операциях. В 1993–1996 годах подразделения дивизии были в составе миротворческих сил в Абхазии. С 1995 по 2004 год сводный батальон участвовал в контртеррористической операции в Чеченской Республике.

Два десантно-штурмовых батальона и две разведроты 7-й дшд имеют повышенный уровень горной подготовки. Они регулярно тренируются в горах Карачаево-Черкесии и совершают многодневные переходы.

Имеется у дивизии и практический опыт морских десантов. Во время операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году три ее батальонные тактические группы оперативно погрузили на БДК в порту Новороссийска.

Три БДК — «Цезарь Куников», «Саратов» и «Ямал» — менее чем через двое суток после начала боевых действий высадили десантников вместе с бронетехникой, артиллерией и зенитными ракетными комплексами на необорудованный пляж в районе абхазской Очамчиры. Неожиданное и быстрое развертывание там ВДВ сорвало планы грузинского командования.

В 2014 году батальоны дивизии перебрасывали в Крым во время операции по воссоединению полуострова с Россией. Прибыли они туда также на БДК Черноморского флота. На следующий год 7-я дшд за заслуги и образцовое служение Отечеству получила от министра обороны Шойгу орден Суворова.