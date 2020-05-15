Останній виступ Наталі Поклонської щодо води в Криму — це не просто так. Це початок широкої кампанії.

Наступний хід кримських колабораціоністів по «воді» — вкидання тези про «водний геноцид» корінних народів Криму через ООН. І про російську річку Дніпро. З якої (зрозуміло хто) краде російську воду.

Про це повідомляє головний редактор BSNews Андрый Клименко, пише НВ.

«…Наталья Поклонская призвала президента Украины Зеленского к «конструктивному диалогу» по днепровской воде для Крымского полуострова и направила соответствующее письмо верховному комиссару по правам человека ООН.

«Государство-член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также экологии части Юго-Восточной Европы, — написала Поклонская. — Готова к проведению дипломатических переговоров по данной теме и надеюсь на конструктивный диалог».

Депутат напомнила, что стоки реки Днепр имеют международный характер и берут своё начало с территории России, где формируется основной объём воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину. «Как бы ни сопротивлялись националистические силы, но даже реки соединяют наши страны», — подчеркнула она. По словам Поклонской, действия Киева создают угрозу гуманитарной катастрофы в Крыму".

За інформацією наших джерел, наближених до представників самопроголошеного уряду Криму, «інтернаціоналізувати» проблему забезпечення Криму водними ресурсами запропонувало не кому-небудь, а керівникові АП РФ, саме оточення кримського гауляйтера Сергія Аксьонова.

Мета — створення сильного політичного тиску на керівництво України з боку євроінституцій, використовуючи низку європейських політичних партій та рухів, що лобіюють російські інтереси у Єврокомісіях та Європарламенті (зокрема німецький рух «Альтернатива для Німеччини», «Народний фронт» Франції тощо).

В якості одного з варіантів запропоновано використання можливостей німецького політика Вальдемара Гердта (Waldemar Herdt), депутата Бундестагу від партії «Альтернатива для Німеччини» від Нижньої Саксонії, члена комітету з іноземних справ.

Гердт є керівником робочої групи парламенту із попередження криз та конфліктів. Цікаво, що Гердта висунуто кандидатом у депутати Європарламенту від латвійської партії «Центр згоди» (керівник Ніл Ушаков представляє інтереси російськомовного населення Латвії, яка не зважаючи на заборону іноземного фінансування латвійських партій, приховано фінансується російськими державними структурами).

Вальдемар Гердт народився в Кустанайській області Казахстану, підтримує плідні зв’язки з низкою російських політиків, дружить родинами з Олексієм Навальним, контактує з депутатом «Державної Ради» Криму Юрієм Гемпелем (керівник організації «Відергебурт», заступник голови комітету з питань міжнаціональних відношень, активно контактує з керівництвом УФСБ РФ по Республіці Крим) та є впливовим лобістом російських політичних інтересів у ФРН.

Наразі низка лобістів в органах влади Німеччини задіяна в сприянні процесу пом’якшення санкційного тиску на Москву, зокрема у відміні так званого «кримського пакету».

Одним з елементів зазначеної стратегії стане саме активна інформаційна компанія, спрямована на звинувачення української сторони у створенні «водної проблеми» в Криму, яка буцімто безпосередньо відобразилась на життєдіяльності місцевого населення та може слугувати передумовою масштабного конфлікту, ініціатором якого буде визначено саме Україну.

Оперативна інформація про ситуацію з водою в окупованому Криму:

К началу лета в водохранилищах оккупированного Крыма осталось чуть более 85 млн куб. воды, что в 4 раза меньше их возможностей.

Отсутствие дождей в мае привело к тому, что приток воды в водохранилища естественного стока, а их на территории оккупированного Крыма 14 (еще восемь наполняются из системы Северо-Крымского канала) был минимальным.

«В бассейнах рек западного предгорья и ЮБК выпало 2% - 29% нормы, а в бассейнах большинства рек восточного предгорья — 24% - 65% нормы. Лишь в среднем течении реки Биюк-Карасу у Белогорска количество выпавших осадков составило 48.3 мм, что в пределах нормы.

В горном Крыму тоже выпало мало осадков: на Ай-Петри 3 мм (4% нормы), на Ангарском перевале 25.9 мм (34% нормы). В связи с отсутствием стокообразующих осадков, в бассейнах большинства рек уровни воды понизились. Лишь на реке Салгир у села Пионерское 25 мая, в результате выпадения ливневого дождя, уровни воды кратковременно повышались на 33 см, а максимальный расход воды при этом достигал 4,25 куб. м/сек", — сообщили в крымском Гидрометцентре.

По подсчетам специалистов, за прошедший месяц в Белогорское водохранилище реки принесли всего 3,564 млн кубов, в Счастливое — 1,201 млн кубов, а в Симферопольское — 2,117 млн кубов. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110.14 млн кубов меньше, чем к началу лета 2019 года и в 4 раза меньше их максимального объема (335,47 млн. куб).

При этом в Гидрометцентре предупреждают, что при сохранении существующей тенденции пересохнут оставшиеся ручейки, а к середине июня и река Черная выше Чернореченского водохранилища (максимальный объем 64,2 млн куб), которое относится к Севастополю.

Отмечу, что свежие данные о текущем объеме воды в Симферопольском (максимальная емкость 36 млн кубов), Партизанском (34,4 млн кубов) и Аянском (3,9 млн кубов) водохранилищах пока не озвучены. Напомним, что в начале апреля крымские чиновники оценивали их запасы в 11 млн кубометров, 11,4 млн и 3 млн кубов соответственно.

Между тем, сроки запуска водоводов из Ивановского и Вилинского водозаборов, которые, по словам «мэра» Симферополя Елены Проценко, должны были дать 57 тысяч кубов ежесуточно (треть от потребностей города) сдвинуты.

В конце апреля «градоначальница» утверждала, что объекты будут запущены до конца мая. Однако к началу июня вода по ним так и не пошла к горожанам.