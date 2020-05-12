Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в рамках проведения завершающего этапа государственных испытаний выполнил стрельбу антиторпедой.

Как пояснили в Минобороны РФ, в морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности отработал защиту фрегата с применением малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет", пишет Mil.Press FlotProm.

Во время проведения испытаний малый противолодочный корабль "Алексин" Балтийской военно-морской базы атаковал фрегат учебной торпедой. В свою очередь экипаж "Адмирала Касатонова" применил антиторпеду из стоящего на вооружении противолодочного комплекса "Пакет". По итогам учения торпедная атака успешно отражена.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, комплекс "Пакет" предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Комплекс состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных 324-мм торпед в противолодочной и антиторпедной версиях.

"Адмирал флота Касатонов" – первый серийный фрегат проекта 22350, разработанного Северным ПКБ. Его заложили на "Северной верфи" в ноябре 2009 года, спустили на воду в декабре 2014 года. Корабль впервые вышел на испытания 21 декабря 2018 года. 17 октября 2019 года источники сообщили Mil.Press FlotProm, что фрегат прибыл на Северный флот для продолжения испытаний.

В начале декабря в акватории Белого моря прошел испытания комплекс ракетного вооружения фрегата: экипаж "Адмирала Касатонова" выполнил стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и надводной мишеням.

Корабль планировали передать ВМФ России до конца 2019 года, однако не успели завершить госиспытания. В частности, провести отдельные эпизоды программы испытаний не удалось из-за плохих погодных условий.

В середине февраля глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил журналистам, что фрегату осталось пройти еще один этап испытаний, после чего его смогут передать флоту.

Шестого апреля в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что "Адмирал флота Касатонов" начал межфлотский переход на Балтику, и 14 апреля корабль прибыл в Балтийск. В конце мая начался финальный этап госиспытаний фрегата.

Полное водоизмещение фрегатов проекта 22350 – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Корабль развивает скорость до 29 узлов. Автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек.

Главная ударная сила фрегатов 22350 – высокоточные крылатые ракеты дальнего действия "Калибр". Кроме того, корабли оснащают 130-мм артустановкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", комплексом противолодочной обороны "Пакет" и ракетно-артиллерийскими системами "Палаш". На борту базируется вертолет Ка-27ПЛ.