В Україні три роки поспіль зростають обсяги суднобудівного виробництва, проте країна використовує лише 10% свого суднобудівного потенціалу.

В 1991 році Україні займала 5-те місце серед 24 країн Європи, які виробляють судна, сьогодні 16-те. Будівництво суден відбувається тільки на 6-7 верфях.

Про це розповів заступник голови асоціації «Укрсудпром» Сергій Лисенко, в ході онлайн-форуму «Морська галузь України і пандемія: виклики і можливості», передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Країна Сьогодні.

За його даними сьогодні в Україні діють 20 великих та середніх суднобудівних та судноремонтних заводів, а також кілька десятків підприємств малотоннажного флоту, що виготовляє катери, яхти довжиною до 24 метрів, на яких працює понад 6000 працівників.

В країні працює 15 проектно-конструкторських бюро та наукових організацій, на яких працює понад 2000 працівників.

Протягом останніх трьох років обсяги суднобудування та судноремонту на українських підприємствах зростають. Торік вони зросли на 35%.

З 2017 по 2020 рік на українських верфях збудували 42 судна, з яких 5 пішли на експорт, а 37 на внутрішній ринок. Відремонтували 531 судно, з яких 148 для іноземних замовників, 383 для українських компаній. Минулого року збудували 14 та відремонтували 160 суден.

Сергій Лисенко зазначає, що потенціал українських суднобудівних підприємств використаний лише на 10%. Для прикладу він наводить дані 1992 року, коли за рік українські підприємства збудували 73 судна. В рейтингу 24 країн Європи, що займаються суднобудуванням сьогодні Україна посідає 16 місце, а в 1991 займала п’яте. Причиною цьому є те, що будівництво суден відбувається тільки на 6-7 верфях.

Лідером серед суднобудівних підприємств країни є миколаївський суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН». Половину всіх збудованих суден збудували саме на ньому.

140-метровий NIBULON MAX наймасштабніший проект в історії суднобудівного заводу «Нібулон» та найбільше збудоване судно в Миколаєві за останні 15 років. 2019 рік

Сергій Лисенко також підкреслив, що в минулому році вдалося відновити роботу суднобудівному заводу «Океан», який не працював 8 років. Нещодавно на «Океані» ступили дві баржі для замовника з Нідерландів, а в минулому році відремонтували 16 суден.

За даними заступника голови асоціації «Укрсудпром», які були підготовлені на запит міністерства економіки, потужності українських суднобудівних підприємств здатні щорічно будувати 30-40 суден, з яких 12-14 типу річка-море, 10-12 барж, 4-6 буксирів, 2-4 прогулянкових пасажирських суден.

Для реалізації суднобудівного потенціалу у 2018 році асоціацію був підготовлений законопроєкт по підтримці вітчизняного суднобудування, який буде стимулювати розвиток суднобудування шляхом спеціальних пільгових податкових умов для суднобудівних підприємств, зокрема звільнення ввізного мита на вироби для суднобудування, звільнення від податку на прибуток, звільнення від сплати ПДВ на імпортні вироби. Проте досі цей законопроєкт не розглянутий.

“Майже всі країни світу створили для власних суднобудівних підприємств спеціальні умови регулювання, котрі враховують особливості будівництва та ремонту суден, які діяли в Україні на початку 2000-х років, тому корабели виступають за відродження спецумов регулювання, як засобу укріплення нашої морської індустрії”, – сказав він.