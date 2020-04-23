В Грецию авиарейсом из Дохи прибыло сразу 12 пассажиров с коронавирусом
|12:15 03.06.2020
|Греция
Греция запретила авиасообщение с Катаром до 15 июня, после того как накануне у 12 пассажиров, прибывших рейсом из Дохи, оказались положительными тесты на коронавирус.
Об этом говорится в поступившем в РИА Новости сообщении генерального секретариата гражданской защиты, пишет издание Русские Афины.
На рейсе авиакомпании Qatar Airlines из Дохи в международный афинский аэропорт "Элефтериос Венизелос" была проведена плановая проверка всех 91 пассажира на наличие вируса COVID-19, положительные результаты оказались у 12 из них.
По сообщению генсекретариата, девять "положительных" пассажиров - граждане Пакистана с видом на жительство в Греции, два гражданина Греции из Австралии и один гражданин Японии, член греко-японской семьи.
Согласно действующему протоколу для лиц, въезжающих в страну, все пассажиры после проверки перевезены в карантинный отель, где "положительные" останутся на 14 дней, а остальные - на семь дней как имевшие контакты высокого и низкого риска. Для них тест будет повторен через семь дней.
"Сообщаем также, что после этих эпидемиологических данных полеты в Катар и из него будут приостановлены до 15 июня 2020 года", – говорится в сообщении.
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