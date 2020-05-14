Северный поток-2: Польша грозит Газпрому штрафом в 50 млн евро

17:30 03.06.2020   Россия

Польский антимонопольный регулятор UOKiK открыл дело в отношении Газпромa из-за отсутствия сотрудничества в ходе расследования дела, касающегося строительства газопровода Северный поток-2. 

Об этом сообщает пресс-служба UOKiK, пишет ЛИГА.Бизнес.

По заявлению UOKiK, Газпрому грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации.

В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: Газпром из России, Engie Energy из Швейцарии и четыре из Нидерландов - Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

В начале 2020 года UOKiK попросил Газпром предоставить документы, имеющие отношение к делу. Как уточняют в ведомстве, это были контракты, заключенные дочерним предприятием Газпрома с другими компаниями, финансирующими строительство Nord Stream 2. В частности: контракты на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. "Несмотря на свое обязательство сотрудничать с Управлением, предприниматель не предоставил эту информацию", - уточняют в сообщении.

В UOKiK утверждают, что Газпром несколько раз отказывался предоставить документы, имеющие отношение к расследованию.

"Российский газовый гигант не может действовать вне закона, поэтому я возбудил дело против Газпрома о наложении штрафа за непредоставление информации в ходе разбирательства. Согласно закону, компании грозит финансовая санкция в размере до 50 миллионов евро", - объясняет президент UOKiK Томаш Хрустны.

В UOKiK напоминают, что в 2015 году получили запрос от шести компаний на получение разрешения создать совместное предприятие, отвечающее за строительство и эксплуатацию газопровода Nord Stream 2. В 2016 году UOKiK посчитал, что такая сделка может привести к ограничению конкуренции. В результате компании отозвали заявку, что на практике означало запрет на слияние. Однако вскоре в СМИ появилась информация о том, что потенциальные участники сделки подписали контракт на финансирование газопровода. В связи с этим против Газпрома и его пяти подрядчиков возбуждено уголовное дело по соглашению без одобрения UOKiK.

За нарушение запрета концентрации без получения согласия UOKiK, предусмотрен штраф в размере до 10% годового оборота предпринимателя.

В ноябре 2019 года UOKIK оштрафовал на 40 млн евро партнера Газпрома по СП-2 швейцарскую Engie Energy за отказ от сотрудничества в расследовании регулятора.



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