Количество фермеров, участвующих в осуществляемой в Грузии государственной программе агрострахования, по данным на 15 мая 2020 года, в сравнении с показателем годичной давности, возросло на 40%.

Об этом сообщили в Агентстве развития села и сельского хозяйства Грузии (ARDA), пишет издание Бизнес.Грузия.

По информации ARDA, в этом году, как и в предыдущие годы, выдача страховых полисов в рамках госпрограммы началась в апреле. Количество выданных за полтора месяца страховых полисов составило 7990, застрахован урожай совокупной стоимостью свыше 74 млн лари ($23,2 млн) на 7 544 га территории.

Государственная программа агрострахования охватывает следующие страховые риски: град, наводнение, ураган, а также осенние заморозки (в случае цитрусов). Фермер может получить полис в рамках программы в любой из страховых компаний - ее участниц (в настоящее время таких - 7). При этом 70% стоимости полиса (лишь в случае винограда – 50%) покроет государство, остальную часть должны выплатить сами фермерские хозяйства. Примечательно, что если раньше срок действия страхового полиса составлял максимум 1 год (с учетом цикла урожая), то изменения, внесенные в госпрограмму в рамках утвержденного правительством страны антикризисного плана, позволяют фермеру в случае страхования многолетних сельскохозяйственных культур приобретать двух- и трехлетние полисы (с выплатой стоимости поэтапно, после сбора каждого урожая).