Строительство дамбы на реке Каче в Севастополе приостановлено - проблемы с оплатой

16:45 03.06.2020   Севастополь

Работы по строительству дамбы на реке Каче в оккупированном Севастополе приостановлено, работы по укреплению берега не ведутся более месяца. 

Об этом сообщает новостной портал ForPost.

Ссылаясь на свой источник издание уточняет: подрядчик, компания «Партнер», приостановил строительные работы, так как ждёт, когда ему оплатят уже сделанное.

Собеседник портала подчеркнул, что заказчик готов рассчитаться, но ждёт деньги от казначейства. По его данным, акты подписаны, работы, на которые выплачивался аванс, перевыполнены, у подрядчика уже нет собственных денег на материалы. Сроки, когда со строителями рассчитаются и они смогут продолжать работу точно неизвестны - ориентировочно это произойдет в ближайшее время. Сам подрядчик готов продолжать работу, сразу после получения денег, уточнил источник, добавив, что на текущий момент выполнены около 45% работ об общего объема.

Однако в Департаменте капстроя, который выступает заказчиком работ, озвучили ForPost абсолютно другую причину, почему работы остановились. По их версии, бетонные берегоукрепительные конструкции перестали строить из-за нереста.

«Как только будут возобновлены работы, подрядчик нам предоставит акты выполненных работ, всё до них будет доведено, у нас нет проблем с казначейством. Сейчас у нас идёт проверка их документации; как только будет осуществлена приёмка работ, финансирование к ним поступит», — пояснили чиновники.

Планируется, что строительство возобновится во второй половине июня, добавили в ведомстве.

Напомним, укреплением берега реки занимается уже четвёртый по счёту подрядчик. История тянется с 2018 года. За этот период власти объявляли четыре конкурса на поиск подрядчика, но каждый раз что-то срывалось.

Компания «Партнер» из Краснодара приступила к работам в феврале 2020 года. Планируется, что строители закончат берегоукрепительные сооружения до конца года. Срок службы дамб должен составить 50 лет.



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