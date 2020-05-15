Прокуратура АРК передала до суду близько 100 кримінальних справ

11:15 03.06.2020   Крым

У прокуратурі Автономної Республіки Крим зараз налічується 77 працівників, з них троє – кримчани.

Про це прокурор АРК Ігор Поночовний повідомив в інтерв’ю «Главкому», пише Укрінформ.

Поночовний зазначив: «Завжди можна говорити, що людей мало, навантаження велике і робота досить специфічна, але наші прокурори працюють ефективно». За його словами, у прокуратури АРК є офіси в Києві та Херсоні, де працює в основному відділ нагляду за СБУ, оскільки там дислокується кримське управління СБУ.

Він також поінформував, що за час своєї роботи прокуратура АРК направила до суду близько 100 кримінальних справ.

«За весь час прокуратура направила до суду близько 100 обвинувальних актів. Якщо говорити про СБУ та поліцію, це ще близько 50 та 40 обвинувальних актів відповідно. Загалом більше 200. На сьогодні маємо вже 29 вироків», - уточнив керівник відомства.

За його словами, багато кримінальних проваджень, у яких прокуратура АРК повідомляє особам про підозру, зупиняються через розшук підозрюваних.

Зокрема, є справи, які після зупинення скеровуються до суду за результатами спеціального досудового розслідування, але є й такі, у яких здійснення спеціального досудового розслідування неможливе.

«Таких проваджень, насправді, дуже багато. Наприклад, кримінальні провадження стосовно учасників незаконних збройних формувань «Самооборона Криму» та «Самооборона Севастополя». У цих провадженнях повідомлення про підозру мають близько 230 осіб, яких ми ідентифікували. Тобто, це провадження, які б мали піти безперешкодно до суду, проте вони зупинені у зв’язку з розшуком, а стаття Кримінального кодексу України про незаконні збройні формування - серед таких, за якими спецрозслідування неможливе», - уточнив Поночовний.

Стосовно кримських депутатів, прокурор АРК повідомив, що, зокрема, депутати Верховної Ради АРК були тими, з яких, по суті, все почалося в кінці лютого 2014 року. «Обвинувальні акти щодо практично усіх тих, хто брав участь у голосуваннях (за проведення так званого «референдуму» в Криму, за «незалежність» АРК та м. Севастополя) направлені до суду. Щодо них проведені спеціальні досудові розслідування. Мова йде про 89 обвинувальних актів», - поінформував Поночовний.

«Що ж до Севастопольської міської ради, то стосовно більшості з тих депутатів, хто голосував за вищезазначені питання, обвинувальні акти вже в суді. Стосовно районних депутатів, сільських, селищних, то від них нічого не залежало, усе було визначено на рівні автономії та на рівні міста Севастополя», - сказав він.

За словами Поночовного, ще можна виділити велику кількість кримських правоохоронців, які зрадили присязі: «Їх дуже важко було встановити усіх, оскільки загалом це трохи більше 22 тис. осіб. Перейшли на підконтрольну територію України лише незначна їх кількість, близько 300 осіб».

Поночовний наголосив, що для того, аби всіх ідентифікувати і зрозуміти, хто перейшов, хто залишився, була проведена велика робота.

«Отримували ідентифікаційні податкові номери осіб, за якими нараховувалася зарплата, потім через фіскальні органи ідентифікували таких осіб і встановлювали, хто перевівся в правоохоронні органи на підконтрольній території України. Велика проблема в тому, що вся документація, в тому числі кадрова, залишилася в Криму. У нас навіть не було з чим працювати, ми не могли отримати інформацію наприклад з МВС про всіх працівників Головного управління та територіальних підрозділів МВС в АРК чи будь-якого іншого органу», - зазначив він.



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