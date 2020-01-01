Україна може отримати доступ до портів на Балтиці

16:30 03.06.2020   Украина

Сусідні з Польщею країни – Україна та Білорусь – зможуть використовувати морські порти Віслинської затоки для імпорту та експорту своєї продукції після завершення будівництва судноплавного каналу через косу Вісли.

Про в ефірі TVP Info заявив голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, пише Укрінформ.

“Відкритий доступ до портів Віслинської затоки означатиме доступ до міжнародних морів для наших партнерів зі сходу – Білорусі й України, яка матиме черговий, альтернативний порт для імпорту й експорту своїх товарів”, - заявив Щерський.

За його словами, будівництво каналу має велике значення з точки зору суверенітету Польщі, оскільки він буде розташований на межі між східним флангом НАТО і сусідами Альянсу на сході.

Щерський підкреслив, що розташована неподалік Калінінградська область РФ є “однією великою військовою базою”, адже цей регіон є надзвичайно мілітаризованою частиною Росії. Водночас без будівництва цього каналу Польща мала б ускладнений доступ для польських суден до частини своєї території.

Тому, як переконує Щерський, будівництво судноплавного каналу через Віслинську косу “повністю змінює суб’єктність Польщі на економічній карті”.

Як повідомлялося, нещодавно в Польщі розпочалося будівництво судноплавного каналу через Віслинську косу, завершення якого планується в 2022 році. Планами передбачається, що канал матиме близько 22,8 км довжини, 60 метрів ширини і п'ять метрів глибини. Очікується, що канал з'єднає Балтійське море з Віслинською затокою і до порту в місті Ельблонг зможуть заходити великі морські судна завдовжки 100 метрів, завширшки 20 м і зануренням до 4 м. На реалізацію проєкту уряд планує виділити 880 млн злотих (понад 225 млн дол.).

Проти реалізації Польщею цієї інвестиції протестувала Росія, яка погрожувала Варшаві заблокувати спорудження водного каналу. На переконання російської сторони, будівництво каналу, яке польська сторона не консультувала з російською, може зашкодити екосистемі регіону, завдати удару по рибальству, а відтак економіці регіону. Росія звинуватила Польщу в недотриманні міжнародних конвенцій, зокрема у рамках комісії з охорони морського середовища Балтики (HELCOM), яка працює з 1999 року.

Під час триваючої президентської виборчої кампанії в Польщі деякі кандидати у президенти, зокрема Рафал Тшасковський - головний суперник президента Анджея Дуди, вважають, що в період коронакризи цю інвестицію потрібно відкласти на декілька років. Проти цього виступає Дуда та уряд Матеуша Моравецького.



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