Оккупанты привели статистику о севастопольских семьях: о браках, разводах, рождаемости и общем количестве детей в городе.

Статистика озвучена уполномоченным по правам ребенка в оккупированном Севастополе Мариной Песчанской, которая отчиталась перед заксобранием о своей работе в 2019 году, пишет служба новостей ForPost.

Прежде чем перейти к анализу ситуации с соблюдением прав детей, Марина Песчанская прибегла к данным статистики. По официальным данным, в 2019 году в Севастополе проживало 83 464 человек, что составляет 18,6% от общей численности населения. От себя добавим: в России в целом доля детей на сегодняшний момент составляет 22,4%.

Нельзя не упомянуть и о существенном вопросе соответствия официальных цифр действительности. Как недавно сообщил врио губернатора Михаил Развожаев, численность населения города оказалась значительно больше официальной. Что касается детского населения, по информации наших источников, разные данные приводят даже два «социальных» департамента – образования и здравоохранения.

По данным, приведенным сегодня Мариной Песчанской, в 2019 году число детей в Севастополе увеличилось по сравнению с 2018 годом на 2 480 человек. Рост отмечался и в 2018 году. При этом рождаемость падает: по данным департамента здравоохранения города Севастополя, в 2019 году в городе родилось 4 267 малышей, что на 99 малышей меньше, чем в 2018 году, а в 2018-м – на 479 меньше, чем в 2017-м.

Снижение рождаемости отмечается и в целом по стране, и в 80 регионах из 85. Это объясняют, в частности, вступлением в детородный возраст детей, рожденных в 90-е. А их, увы, гораздо меньше, чем хотелось бы: о том, как резко ушла вниз рождаемость с началом радикальных экономических реформ, хорошо известно. Так что ожидать подъема в ближайшие годы вряд ли стоит, тем более что и число браков падает.

В Севастополе, по данным Управления ЗАГС города Севастополя, в 2019 году вступили в брак 3 825 пары - на 10 меньше, чем в 2018-м. А вот разводов в городе зарегистрировано больше, чем годом ранее. Правда, всего на 4 случая – в 2019-м развелось 2 040 пар, а в 2019-м – 2 036. А вот в России в целом число браков в 2019-м снизилось на 56 тысяч. Однако слишком радоваться этому не стоит: эксперты объясняют снижение числа разводов тем, что люди все чаще не регистрируют свои отношения.