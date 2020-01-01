Объявлен тендер на строительство аэровокзального комплекса Бельбека

15:45 03.06.2020   Крым

"Международный" аэропорт Симферополь объявил тендер по определению подрядчика строительства аэровокзального комплекса аэропорта Бельбек, расположенного под оккупированным Россией Севастополем.

Стоимость объекта – 900 млн рублей, пишут Новости Крыма.

«Способ размещения закупки – открытый сбор технико-коммерческих предложений в электронной форме. Наименование закупки – выполнение работ по строительству аэровокзального комплекса аэропорта Бельбек. Начальная (максимальная) цена контракта – 900 млн руб», – указано в описании тендера, размещенного на портале госзакупок.

Согласно материалам закупки, строительство должно начаться в 2020 году, а завершиться в третьем квартале следующего года.

Предполагается, что аэровокзальный комплекс будет представлять собой служебно-пассажирское здание, привокзальную площадь, автостоянку и парковку для спецтехники.

В ноябре 2018 года на аэродроме военно-гражданского назначения Бельбек была завершена первая очередь реконструкции. Строители полностью заменили покрытие взлетно-посадочной полосы. Длину ВПП увеличили на 500 метров, теперь она составляет 3 450 метров. Также на аэродроме завершено строительство рулежных дорожек и мест стоянки самолетов. Это позволяет принимать самолеты любых типов, включая самые большие военно-транспортные.



Ще на цю тему:

18:45 13.03.2020
Оккупанты заявили, что Крым привлек в 2019 году почти 200 млрд рублей инвестиций
14:20 18.02.2020
В Севастополе назвали цены и сроки создания крупнейших объектов
18:00 12.02.2020
Для проектных работ по нацпроекту «Жилье» крымским застройщикам надо 20 млрд руб в год
09:00 12.02.2020
В Крыму нашли инвестора для строительства оптово-логистического центра
14:20 10.02.2020
Краснодарская фирма выигрывает все тендеры на обеспечение пожарной безопасности «Артека»
13:40 04.02.2020
Строительство онкоцентра в Севастополе погрязло в судебных разборках
12:40 31.01.2020
Ялта готовится предложить инвесторам на ЯМЭФ ряд "привлекательных проектов"
08:45 29.01.2020
Аэропорт Симферополь ищет подрядчиков для строительства аэровокзала в Севастополе
18:30 27.01.2020
В Крыму оценили проект яхтенной марины в Балаклаве
18:00 27.12.2019
Пятый за год тендер на создание в Севастополе индустриального парка вновь не состоялся
21:10 26.12.2019
Очередные фантазии оккупационной администрации: Китайцы хотят запустить круиз в Крым
16:40 26.12.2019
Питерская компания построит дорогу к крепости «Керчь»
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
16:15 03.06.2020
ЮВО: Военная авиация России приступила к полетам в горах Армении
14:30 03.06.2020
ЄС заборонив польоти авіакомпаніям з Вірменії
17:45 02.06.2020
У Вірменії фіксують різке зростання числа нових хворих та померлих від COVID-19
15:45 01.06.2020
Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян захворів на коронавірус
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
12:15 03.06.2020
В Грецию авиарейсом из Дохи прибыло сразу 12 пассажиров с коронавирусом
13:45 02.06.2020
МЗС Греції викликало посла Туреччини через плани розвідки нафти і газу
10:30 01.06.2020
Греція з 1 червня відкриває готелі і басейни
19:45 29.05.2020
Греція готова приймати туристів з майже 30 країн, у тому числі Китаю
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 03.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3 июня
20:30 03.06.2020
В Генштабе России заявили о готовности сбивать военные самолеты США
18:40 03.06.2020
Российских военных обеспокоила "возросшая активность авиации США и НАТО у границ РФ"
18:20 03.06.2020
Российский фрегат "Адмирал флота Касатонов" испытал антиторпеду
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 03.06.2020
Турция заявила решимости отстаивать свои интересы в Средиземноморье
09:15 03.06.2020
Турецкий беспилотник уничтожил ещё один российский "Панцирь" в Ливии - источник:
19:45 02.06.2020
Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до Європи
20:00 01.06.2020
Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 03.06.2020
ЕСПЧ отклонил иск рыбокомбината из оккупированного Крыма
20:15 03.06.2020
У Криму «суд» заарештував на 30 діб українського військового Добринського
19:45 03.06.2020
Qatar Petroleum заказала строительство более ста СПГ-танкеров за $19 млрд
19:30 03.06.2020
ВР схвалила приєднання України до протоколу про е-накладну при вантажоперевезеннях
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд