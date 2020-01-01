Объявлен тендер на строительство аэровокзального комплекса Бельбека
|15:45 03.06.2020
|Крым
"Международный" аэропорт Симферополь объявил тендер по определению подрядчика строительства аэровокзального комплекса аэропорта Бельбек, расположенного под оккупированным Россией Севастополем.
Стоимость объекта – 900 млн рублей, пишут Новости Крыма.
«Способ размещения закупки – открытый сбор технико-коммерческих предложений в электронной форме. Наименование закупки – выполнение работ по строительству аэровокзального комплекса аэропорта Бельбек. Начальная (максимальная) цена контракта – 900 млн руб», – указано в описании тендера, размещенного на портале госзакупок.
Согласно материалам закупки, строительство должно начаться в 2020 году, а завершиться в третьем квартале следующего года.
Предполагается, что аэровокзальный комплекс будет представлять собой служебно-пассажирское здание, привокзальную площадь, автостоянку и парковку для спецтехники.
В ноябре 2018 года на аэродроме военно-гражданского назначения Бельбек была завершена первая очередь реконструкции. Строители полностью заменили покрытие взлетно-посадочной полосы. Длину ВПП увеличили на 500 метров, теперь она составляет 3 450 метров. Также на аэродроме завершено строительство рулежных дорожек и мест стоянки самолетов. Это позволяет принимать самолеты любых типов, включая самые большие военно-транспортные.
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