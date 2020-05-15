Новая коронавирусная инфекция в оккупированном Крыму за сутки лабораторно подтверждена у 7 человек.

Об этом сообщил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов, пишет Крминформ.

«За 2 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Шесть из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, один – при обращении за медицинской помощью. Пять случаев связаны с ранее зарегистрированным очагом среди строителей. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», – написал Аксенов.

На ежедневном брифинге о ситуации с распространением коронавируса в республике заместитель руководителя оккурационного управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил, что за сутки было проведено 1002 пробы.

«Шесть случаев (COVID-19 подтверждено) в Симферополе, один – в Евпатории. В Евпатории – это гражданин, который прибыл с Украины, находился с 22 мая в обсерваторе, на десятые сутки у него была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Он госпитализирован в условия инфекционного стационара в Евпатории. Пять случаев в Симферополе – работники строительной компании, старый очаг. Они находились на обсервации, все госпитализированы в 7 горбольницу. Шестой случай в Симферополе – гражданин, который обратился за медпомощью с признаками ОРВИ, был обследован и госпитализирован в (7 горбольницу)», – сообщил он.

По состоянию на утро 3 июня зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19 в Севастополе. Они контактировали с заболевшими ранее людьми, в том числе с приехавшим из Краснодара человеком, и находились в режиме обсервации. После выздоровления выписаны три человека.

Всего с начала года в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 170 человек. Выздоровели 139 человек, 3 человека умерли. Под наблюдением в инфекционной больнице находятся 78 человек, в городской больнице №9 – 83, по месту жительства – 1 308 человек. За 2 июня экспресс-тестирование на пунктах пропуска на въезде в Севастополь и на железнодорожном вокзале прошли 270 человек.

Yа территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 399 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 259 пациентов, 11 человек скончались.

В оккупированном Крыму продолжает действовать режим "повышенной готовности", объявленный из-за распространения на полуострове COVID-19. С 1 июня возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов. Закрытыми пока остаются спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан.

Аксенов объявил о возобновлении работы объектов санаторно-курортного комплекса с 15 июня. Это будет происходить в три этапа. Первыми откроются учреждения с медицинской лицензией. Они смогут принимать только внутренних туристов.